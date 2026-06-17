Apple aggiorna AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e Beats Studio Buds

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e Beats Studio Buds.

Per AirPods Pro 2 e AirPods Pro 3 la nuova versione è la 8B41, che sostituisce rispettivamente la 8B39 e la 8B40. Per Beats Studio Buds, invece, il firmware passa dalla versione 1B204 alla nuova 1B211.

Come spesso accade con gli aggiornamenti firmware degli AirPods, Apple non ha fornito un changelog dettagliato per i modelli Pro. Le note ufficiali parlano in genere di correzioni di bug e miglioramenti alle prestazioni, senza indicare modifiche specifiche. Per i Beats Studio Buds, invece, l’aggiornamento è più interessante perché include anche la correzione di una vulnerabilità Bluetooth segnalata nella documentazione di sicurezza Apple. (apple.com)

Al momento non risultano nuove funzioni visibili per AirPods Pro 2 e AirPods Pro 3. L’aggiornamento 8B41 dovrebbe quindi concentrarsi su stabilità, affidabilità della connessione, gestione dell’audio e piccoli miglioramenti interni.

Non sarebbe una sorpresa. Apple aggiorna spesso gli AirPods senza annunciare novità evidenti, ma questi firmware possono comunque migliorare aspetti pratici come qualità delle chiamate, passaggio tra dispositivi, cancellazione del rumore, autonomia o compatibilità con iOS, iPadOS e macOS.

Per Beats Studio Buds, Apple ha invece indicato una correzione di sicurezza legata al Bluetooth. Secondo la documentazione, la vulnerabilità poteva consentire a un malintenzionato nelle vicinanze di ascoltare tramite il microfono in alcune condizioni specifiche, prima dell’abbinamento del dispositivo. (macrumors.com)

Come aggiornare AirPods Pro e Beats Studio Buds

Gli aggiornamenti firmware degli AirPods e dei Beats non si installano manualmente come quelli di iPhone o Mac. La procedura è automatica, ma Apple consiglia alcuni passaggi per favorire l’installazione.

Bisogna tenere AirPods Pro o Beats Studio Buds nel loro case di ricarica, collegare il case all’alimentazione e assicurarsi che siano nel raggio Bluetooth di iPhone, iPad o Mac collegato al Wi-Fi. Dopo circa 30 minuti, il firmware dovrebbe installarsi automaticamente.

Per controllare la versione installata sugli AirPods, basta collegarli all’iPhone, aprire Impostazioni, entrare nella sezione Bluetooth, toccare la “i” accanto al nome degli auricolari e verificare il numero del firmware.

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