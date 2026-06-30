Apple aggiorna Creator Studio, Pages, Keynote e Numbers

TLDR Riassumi

Apple ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti per Creator Studio, il bundle in abbonamento che include app come Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor e MainStage, insieme a funzioni premium per Pages, Keynote e Numbers.

Le novità puntano soprattutto su tre aree: più integrazione tra le app, nuovi strumenti basati su AI e un flusso di lavoro più rapido per chi crea video, documenti, presentazioni e contenuti social.

In Italia, Apple Creator Studio costa 12,99 euro al mese o 129 euro all’anno, con un mese di prova gratuita. Per studenti e docenti universitari è previsto il prezzo Education di 2,99 euro al mese o 29 euro all’anno.

Pixelmator Pro diventa più integrato con le app Apple

Una delle novità più interessanti riguarda Pixelmator Pro. Apple ha reso più semplice aprire e modificare immagini direttamente da Final Cut Pro, Pages, Keynote e Numbers.

In pratica, si può partire da un’immagine inserita in un documento, in una presentazione o in un progetto video, aprirla in Pixelmator Pro, modificarla con strumenti più avanzati e ritrovarla aggiornata automaticamente nell’app originale.

È un piccolo cambiamento, ma molto utile per chi lavora spesso tra più app e vuole evitare passaggi manuali, esportazioni e file duplicati.

Pixelmator Pro aggiunge anche Content Hub e strumenti avanzati per la generazione di immagini, oltre alla possibilità di creare forme vettoriali partendo da una descrizione testuale.

Final Cut Pro aggiunge strumenti AI più pratici

Final Cut Pro riceve diverse novità pensate per velocizzare il montaggio. Tra le funzioni più importanti ci sono Generate Captions, Edit Detection e Auto Mask.

Generate Captions permette di generare sottotitoli automaticamente, mentre Edit Detection aiuta a riconoscere i tagli all’interno di un video. Auto Mask sfrutta l’AI on-device per isolare elementi come persone, cielo, capelli, vestiti o vegetazione, senza dover creare maschere manuali da zero.

Arrivano anche nuovi Creator Themes con supporto a più formati, titoli dinamici e sfondi personalizzabili. Una funzione pensata chiaramente per creator, social video e contenuti da adattare velocemente a diversi aspect ratio.

Logic Pro si aggiorna per producer e musicisti

Anche Logic Pro riceve alcune novità interessanti. Apple introduce un Chord ID rivisto, un nuovo Producer Project e una modalità granular sync in Alchemy.

Sono aggiornamenti meno “visibili” rispetto a quelli di Final Cut Pro, ma utili per chi lavora con produzione musicale, sound design e composizione. La direzione è sempre la stessa: rendere più veloci alcune operazioni tecniche senza togliere controllo creativo all’utente.

Pages, Keynote e Numbers: cosa cambia per tutti

Apple ha aggiornato anche Pages, Keynote e Numbers alla versione 15.3. Alcune novità sono riservate agli abbonati Creator Studio, altre arrivano per tutti gli utenti.

Per gli abbonati, le tre app permettono di aprire immagini direttamente in Pixelmator Pro su iPad e di generare forme editabili da una descrizione testuale.

Per tutti, invece, Pages introduce la sillabazione automatica mentre si scrive e la possibilità di mostrare o nascondere i simboli di formattazione invisibili. Keynote aggiunge nuove transizioni e animazioni, tra cui shift, radial wipe e character blur. Numbers permette di mostrare o nascondere singoli fogli, aggiungere colori alle schede e sostituire più facilmente le immagini tramite Content Hub.

Final Cut Camera diventa più professionale

Aggiornamento anche per Final Cut Camera, che arriva alla versione 2.3.

La novità principale è Clean HDMI Out, che consente di inviare un segnale video pulito, senza interfaccia o overlay, verso un monitor esterno o un recorder. Questa funzione richiede iPhone 17 Pro.

Arrivano anche nuove opzioni ProRes, tra cui ProRes 422 HQ, ProRes 422 e ProRes 422 LT, disponibili su iPhone 13 Pro e modelli successivi. Apple aggiunge inoltre la possibilità di disattivare lo zoom digitale, così da registrare sempre alla massima risoluzione ottica disponibile.

Migliora anche il passaggio dei file da iPhone a Mac, con importazione più semplice dei contenuti girati con Final Cut Camera dentro Final Cut Pro.

Freeform riceverà novità con iOS 27

Apple ha anticipato anche alcune novità in arrivo con iOS 27, iPadOS 27 e macOS Golden Gate. Freeform riceverà la possibilità di generare forme, aprire immagini in Pixelmator Pro, usare la Dark Mode, organizzare le lavagne in cartelle e disegnare anche su Mac.

Non sono funzioni rivoluzionarie, ma rendono Freeform più credibile come app per brainstorming, progettazione visuale e lavoro creativo condiviso.

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