Apple rilascia iOS 26.6.2, ecco tutte le novità

Apple ha rilasciato iOS 26.6.2 per iPhone, scopriamo tutte le novità.

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ios 26.6

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Apple ha rilasciato iOS 26.6.2, un nuovo aggiornamento che non porta nuove funzioni o cambiamenti visibili nell’interfaccia, visto che l’update è stato pubblicato per risolvere un problema specifico che impediva ad alcuni utenti di scaricare gli aggiornamenti software utilizzando la connessione dati cellulare.

Nelle note ufficiali Apple viene infatti indicata una sola correzione:

Questo aggiornamento risolve un problema che impediva di scaricare un aggiornamento software tramite una connessione cellulare.

A poche ora dall’evento di presentazione dei nuovi iPhone, e a poche settimane dal rilascio di iOS 27, questo update va quindi a correggere un problema molto fastidioso, segnalato nelle ultime settimane da diversi utenti con iOS 26.6.1 che vedevano il download rimanere bloccato quando utilizzavano esclusivamente la rete cellulare.

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iOS 26.6.2 arriva circa tre settimane dopo iOS 26.6.1, versione che si era invece concentrata principalmente sulla sicurezza.

L’aggiornamento è disponibile per iPhone 11 e modelli successivi e può essere scaricato normalmente da Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Apple ha pubblicato contemporaneamente anche iPadOS 26.6.2, che include esattamente la stessa correzione.

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