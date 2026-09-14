Apple aggiorna HomePod e AirPods

TLDR Riassumi

Insieme a iOS 27 arrivano anche HomePod Software 27 e un nuovo firmware per diversi modelli di AirPods, due aggiornamenti che introducono alcune funzioni interessanti nell’utilizzo quotidiano.

HomePod 27: arriva AutoMix di Apple Music

HomePod Software 27 è disponibile per HomePod e HomePod mini e può essere installato dall’app Casa su iPhone, iPad o Mac andando in Casa > Impostazioni abitazione > Aggiornamento software.

Se gli aggiornamenti automatici sono attivi, non è necessario fare nulla e il software verrà installato autonomamente.

La novità più importante è AutoMix, la funzione di Apple Music che crea transizioni tra i brani molto più evolute rispetto alla classica dissolvenza, utilizzando tecniche come beatmatching e adattamento del tempo per ottenere un passaggio simile a quello realizzato da un DJ.

AutoMix era già disponibile sugli altri dispositivi Apple, mentre HomePod era rimasto legato alla tradizionale dissolvenza tra le canzoni. Con la versione 27 la funzione arriva quindi anche sugli speaker di casa, probabilmente uno degli scenari nei quali ha più senso utilizzarla.

AirPlay diventa più veloce

Con il nuovo firmware appena rilasciato, Apple parla di connessioni più rapide e reattive quando si trasferisce la riproduzione da iPhone, iPad o Mac a HomePod.

L’aggiornamento comprende anche correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza.

Apple ha iniziato a distribuire il nuovo firmware 9A348 per:

AirPods Pro 3

AirPods Pro 2

AirPods 4

AirPods Max 2

Anche i nuovi AirPods 5 supporteranno le funzioni collegate quando arriveranno sul mercato.

Il firmware introduce anche il supporto alle novità AirPods previste da iOS 27, a partire dalla nuova Equalizzazione personalizzata.

Dalle impostazioni degli AirPods è ora possibile intervenire maggiormente sulla resa sonora regolando bassi, medi e alti, una funzione che Apple stessa include tra le principali novità audio di iOS 27.

Cambiano anche le impostazioni dedicate agli AirPods, mentre sui modelli compatibili viene migliorata la gestione della modalità Adattiva.

Le funzioni più avanzate restano invece legate all’hardware. AirPods Pro 3, ad esempio, possono utilizzare GymKit attraverso iPhone per trasmettere i dati della frequenza cardiaca agli attrezzi cardio compatibili e ottenere metriche più precise durante l’allenamento.

A differenza di iPhone o Apple Watch, sugli AirPods non esiste un pulsante per avviare manualmente l’aggiornamento. Il firmware viene installato automaticamente mentre gli auricolari sono collegati a un dispositivo Apple e si trovano in carica, quindi potrebbero essere necessarie alcune ore prima di vedere comparire la nuova versione.

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