Disponibili le beta 2 di di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2

Apple ha rilasciato le beta 2 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2.

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compleanno ios 27

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Apple ha da poco rilasciato per gli sviluppatori le beta 2 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2.

Apple rilascia la prima beta di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2 – TUTTE LE NOVITÀ
Apple rilascia la prima beta di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2 – TUTTE LE NOVITÀ

Al momento non sono emerse novità nella seconda beta. Considerando che sono trascorsi appena cinque giorni dalla beta 1, questa release sembra concentrarsi soprattutto su stabilità, correzione dei bug e affinamento delle novità già introdotte.

Tra le novità già presenti troviamo la nuova app Salute, con le sezioni Insights e Longevity, il supporto a Dual Capture nelle chiamate FaceTime di gruppo, i profili nell’app Apple TV, alcune modifiche a Podcast e Apple Music e l’espansione di Siri AI in francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

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Vi terremo aggiornati in caso di novità.

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