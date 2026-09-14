Apple rilascia iOS 26.7, macOS Tahoe 26.7 e macOS Sequoia 15.8

TLDR Riassumi

Apple ha rilasciato iOS 26.7, macOS Tahoe 26.7 e macOS Sequoia 15.8, tre aggiornamenti che non introducono nuove funzioni ma si concentrano soprattutto sulla sicurezza.

Si tratta di update utili soprattutto sui dispositivi utilizzati per lavoro, dove alcuni utenti potrebbero voler attendere prima di installare una major release e verificare la compatibilità di app, plugin e servizi aziendali.

Su iPhone, chi non vuole ancora passare a iOS 27 può infatti installare iOS 26.7 e avere tutte le patch di sicurezza.

Nelle note di rilascio, Apple parla esclusivamente di correzioni di sicurezza, senza nuove funzioni o modifiche visibili all’interfaccia.

Per verificare la disponibilità basta andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

La stessa strategia viene applicata sul Mac, visto che accanto a macOS 27 Golden Gate, Apple ha rilasciato macOS Tahoe 26.7, build 25G229, e macOS Sequoia 15.8, build 24H23.

In entrambi i casi Apple parla di “importanti correzioni di sicurezza” e consiglia l’installazione a tutti gli utenti che rimangono su queste versioni.

Tahoe 26.7 è particolarmente interessante perché consente di rimandare il passaggio a Golden Gate mantenendo comunque il Mac aggiornato dal punto di vista della sicurezza. Apple aveva già utilizzato gli ultimi aggiornamenti di Tahoe anche per preparare alcuni componenti interni, come l’indice di Spotlight, in vista di macOS 27.

Sequoia 15.8 serve invece soprattutto ai Mac che devono o preferiscono restare ancora sulla generazione precedente del sistema operativo.

Per installarli basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software e scegliere l’aggiornamento disponibile per la versione di macOS attualmente installata.

Meglio aggiornare subito a iOS 27 e macOS 27?

Dipende soprattutto dal tipo di utilizzo. Su un iPhone personale, passare subito a iOS 27 permette di avere tutte le nuove funzioni e il supporto più recente, mentre restare temporaneamente su iOS 26.7 può avere senso per chi vuole evitare eventuali piccoli problemi tipici delle prime release.

Il discorso vale ancora di più sul Mac, dove software professionali, driver, plugin audio, VPN e applicazioni aziendali possono richiedere qualche giorno in più prima di essere dichiarati pienamente compatibili con macOS 27 Golden Gate.

LApple continua infatti a mantenere più versioni dei propri sistemi proprio per consentire una transizione graduale, e la pagina ufficiale dedicata agli aggiornamenti di sicurezza mostra come l’azienda continui a intervenire anche su piattaforme meno recenti.

Per chi non è ancora pronto per iOS 27 o macOS Golden Gate, quindi, iOS 26.7, macOS Tahoe 26.7 e macOS Sequoia 15.8 sono gli aggiornamenti da installare subito.

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