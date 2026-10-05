Apple rilascia le beta 3 di di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2

Apple ha rilasciato le beta 3 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2.

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compleanno ios 27

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Apple ha pubblicato per gli sviluppatori le beta 3 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2.

Al momento non sono emerse novità, quindi questo update sembra concentrarsi soprattutto su stabilità, correzione dei bug e affinamento delle novità già introdotte.

Tra le novità già presenti dalla prima beta, troviamo la nuova app Salute, con le sezioni Insights e Longevity, il supporto a Dual Capture nelle chiamate FaceTime di gruppo, i profili nell’app Apple TV, alcune modifiche a Podcast e Apple Music e l’espansione di Siri AI in francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

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Vi terremo aggiornati in caso di novità.

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