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App Store si prepara a iPhone Duo, le app non ottimizzate continueranno a funzionare?

Gli sviluppatori possono ora inviare su App Store le app ottimizzate per iPhone Duo. Le app non ottimizzate continueranno a funzionare?

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Apple ha annunciato che gli sviluppatori possono inviare su App Store le app ottimizzate per iPhone Duo, in vista del lancio del dispositivo che avverrà venerdì 23 ottobre.

Le applicazioni già disponibili su App Store e non oottimizzate continueranno comunque a funzionare anche sul nuovo iPhone pieghevole, ma con alcune limitazioni.

In primis, Apple fa sapere che solo le app realizzate utilizzando iOS 27.1 SDK o versioni successive potranno ridimensionarsi dinamicamente e sfruttare l’intera superficie del display interno dell’iPhone Duo.

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Le applicazioni non ancora ottimizzate continueranno invece a funzionare, ma potrebbero mostrare bordi neri attorno all’interfaccia quando vengono utilizzate sullo schermo pieghevole più grande.

Apple invita quindi gli sviluppatori ad aggiornare le proprie applicazioni utilizzando Xcode 27.1, seguendo le nuove linee guida dedicate a iPhone Duo.

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