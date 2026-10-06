Apple Music prepara un nuovo logo, primi indizi anche in iOS 27.2

Apple sembra pronta ad aggiornare il logo di Apple Music con un design più deciso e moderno.
Il nuovo stile era già comparso il mese scorso in occasione dell’apertura di Apple Music Hall, ma ora ci sono altri indizi che fanno pensare a un vero rebranding del servizio.
Il nuovo logo utilizza un carattere più spesso e una grafica in minuscolo, con un’impostazione visiva più forte rispetto a quella attuale.
Inizialmente si pensava che il design fosse stato creato esclusivamente per Apple Music Hall, visto che riprende molto da vicino l’identità grafica del nuovo spazio dedicato alla musica live. Negli ultimi giorni, però, Apple ha iniziato a utilizzare lo stesso logo anche in alcuni Reel su Instagram non collegati alla venue.
Il nuovo logo compare anche in iOS 27.2 beta 3, visto che lo sviluppatore Aaron Perris avrebbe individuato riferimenti al nuovo logo direttamente nel sistema operativo, elemento che rende ancora più probabile un’adozione generale da parte di Apple Music.
Il sito ufficiale del servizio utilizza ancora il vecchio logo, ma Apple non è nuova a transizioni molto graduali quando introduce modifiche al branding.
Cosa ne pensate?