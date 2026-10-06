Le beta Apple iniziano a svelare i prossimi dispositivi in arrivo

TLDR Riassumi

Le ultime beta dei sistemi operativi Apple stanno iniziando a offrire indizi interessanti sui prodotti che l’azienda potrebbe presentare nei prossimi mesi.

Tra tvOS 27.2 e macOS 27.2 emergono riferimenti ad Apple Intelligence sulla prossima Apple TV e a nuovi gesti touch che potrebbero preparare il terreno al primo MacBook con touchscreen. Nel frattempo, un nuovo rumor parla anche di cornici sensibilmente più sottili per i futuri iPad.

Apple TV si prepara ad Apple Intelligence

Nel codice di tvOS 27.2 è comparsa una nuova impostazione denominata “Migliora Siri e Apple Intelligence”, simile a quella già presente sui dispositivi compatibili con le funzioni AI di Apple.

Sui dispositivi che non supportano Apple Intelligence, la stessa voce fa invece riferimento soltanto a Siri e Dettatura. Questo dettaglio sembra quindi rafforzare l’ipotesi che la prossima Apple TV sarà compatibile con Siri AI e Apple Intelligence.

Nel sistema è comparso anche un nuovo framework dedicato ai Messaggi, che potrebbe consentire in futuro a Siri di leggere sul televisore i messaggi ricevuti sull’iPhone collegato e proporre risposte intelligenti.

La nuova Apple TV dovrebbe adottare hardware nettamente più potente, con 8 o 12 GB di RAM e un chip A19 o A19 Pro, caratteristiche sufficienti per gestire almeno parte delle funzioni AI direttamente sul dispositivo.

L’arrivo della prossima Apple TV è atteso per il 13 ottobre.

macOS 27.2 prepara nuovi gesti touch

Anche macOS Golden Gate 27.2 contiene riferimenti interessanti, visto che Apple ha aggiunto nuovi riconoscimenti dei gesti touch in applicazioni come Safari, Foto, Note e Quick Look. Tra i riferimenti compaiono funzioni dedicate alla pressione, al trascinamento e alla permanenza del dito sullo schermo.

Il codice potrebbe essere collegato al tanto discusso MacBook OLED touchscreen, indicato da alcuni rumor anche con il possibile nome di MacBook Ultra.

Non è però una conferma definitiva, dato che le stesse funzioni possono essere utilizzate anche con Sidecar, che con macOS Golden Gate ha ricevuto un supporto più completo all’interazione touch quando un iPad viene utilizzato come secondo display del Mac.

Il futuro MacBook touchscreen dovrebbe adottare un display OLED, un design più sottile e leggero, Dynamic Island e chip M5 Pro o M5 Max.

Anche gli iPad potrebbero cambiare design

Sul fronte iPad, il leaker Instant Digital sostiene che Apple stia lavorando a dispositivi con cornici significativamente più sottili attorno al display.

Non vengono indicati modelli o tempistiche precise, quindi il rumor potrebbe riferirsi sia all’iPad base sia più in generale alla futura gamma.

Diversi aggiornamenti sono comunque già in lavorazione, dato che il prossimo iPad mini è indicato da precedenti indiscrezioni come uno dei candidati al passaggio al display OLED e a cornici più sottili, mentre l’iPad Air dovrebbe adottare OLED nel 2027.

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