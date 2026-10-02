iPhone Duo, la pellicola interna del display potrà essere sostituita

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Apple ha confermato un dettaglio interessante sul nuovo iPhone Duo: lo strato protettivo nano-texture applicato sopra il display interno pieghevole sarà rimovibile e sostituibile.

A rivelarlo è stata Kate Bergeron, vicepresidente dell’ingegneria hardware di Apple, spiegando che lo strato potrà essere rimosso e rimpiazzato quando necessario.

La cover layer ha anche il compito di rendere meno visibile la piega centrale del display e Apple avrebbe lavorato molto per garantirne la durata nel tempo, ma in caso di usura o di una maggiore visibilità della piega sarà possibile sostituirla.

Negli Stati Uniti, con AppleCare+, la sostituzione costerà 19 dollari, ma al momento Apple non ha ancora comunicato il prezzo dell’intervento fuori garanzia. È probabile che la sostituzione venga effettuata esclusivamente presso Apple Store e centri di assistenza autorizzati.

Ricordiamo che i preordini degli iPhone Duo partiranno il 16 ottobre, mentre l’arrivo nei negozi è previsto per il 23 ottobre.

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iPhone Duo, la pellicola del display interno sarà sostituibile

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in caso di usura o piega più visibile.

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