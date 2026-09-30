iPhone Duo, circola una falsa pagina di preordine con malware e rischi reali

Una falsa pagina di preordine di iPhone Duo sfrutta DarkSword per attaccare iPhone non aggiornati. Ecco i rischi.

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I preordini degli iPhone Duo inizieranno ufficialmente il 16 ottobre, ma alcuni truffatori stanno già sfruttando l’attesa con una falsa pagina di preordine capace di colpire alcuni iPhone non aggiornati.

Il sito replica in modo dettagliato stile delle pagine Apple e promette addirittura un voucher da 500 dollari come presunta promozione riservata ai partner autorizzati.

Secondo i ricercatori di Malwarebytes, il sito utilizza la catena di exploit DarkSword, che può funzionare su alcuni vecchi iPhone privi delle ultime patch di sicurezza, ma l’aspetto più pericoloso è che non serve compilare moduli, scaricare file o concedere permessi: la semplice apertura della pagina può essere sufficiente per avviare il tentativo di compromissione.

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Se l’attacco riesce, il malware può raccogliere informazioni sul dispositivo, elenco delle app installate e contenuti presenti nell’app Note.

Il malware cerca inoltre la presenza di diversi wallet di criptovalute, tra cui:

  • MetaMask
  • Phantom
  • Trust Wallet
  • Coinbase Wallet
  • Exodus
  • Tonkeeper

L’obiettivo è recuperare file dei wallet e credenziali eventualmente salvate nel portachiavi dell’iPhone.

Il codice tenta inoltre di accedere a messaggi, contatti, cronologia delle chiamate, segreteria telefonica, email, calendario e dati di posizione presenti nella cache.

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La catena di exploit DarkSword era stata resa pubblica da Google a marzo e Apple aveva successivamente distribuito una patch di sicurezza, per cui il rischio riguarda quindi soprattutto chi utilizza versioni di iOS non aggiornate.

La regola resta sempre la stessa: evitare link sospetti, soprattutto quelli che promettono sconti o accessi anticipati a prodotti non ancora disponibili, e installare gli aggiornamenti di iOS appena vengono rilasciati.

Per iPhone Duo, il preordine ufficiale partirà soltanto venerdì 16 ottobre sul sito Apple e probabilmente su Amazon.

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