iPhone 18 Pro, alcuni utenti segnalano strani rumori dagli speaker

Alcuni utenti di iPhone 18 Pro e Pro Max segnalano brevi click e scoppiettii dagli speaker. Anche tu hai notato lo stesso problema?

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Un piccolo numero di utenti con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max segnalano un possibile problema agli altoparlanti dei nuovi smartphone Apple.

Le testimonianze pubblicate  su vari forum parlano di brevi “click” o piccoli scoppiettii provenienti dagli speaker, percepibili durante alcune normali operazioni.

Secondo le segnalazioni, il rumore ricorderebbe quello prodotto quando viene scollegato improvvisamente un cavo audio, e alcuni utenti affermano di averlo notato durante il passaggio da un’app all’altra, quando abbassano o alzano il volume oppure quando utilizzano la dettatura vocale.

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Al momento, però, non sembra esserci uno schema preciso che permetta di riprodurre facilmente il problema.

Le segnalazioni sono sufficienti per suggerire che l’anomalia esista effettivamente, ma allo stesso tempo sembrano coinvolgere un numero molto limitato di dispositivi.

La natura del problema non è ancora chiara e non sappiamo se si tratti di un bug software o di un problema hardware.

Alcuni utenti ipotizzano però un problema software, eventualità che permetterebbe ad Apple di intervenire attraverso un futuro aggiornamento di iOS, mentre non ci sono al momento elementi sufficienti per parlare di un difetto hardware degli speaker.

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Apple non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sul problema. Fateci sapere se anche voi avete notato questi rumori.

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