Pochi iPhone Duo al lancio? Dal 12 ottobre puoi già preparare il preordine

TLDR Riassumi

A partire da lunedì 12 ottobre sarà possibile utilizzare la procedura “Preparati”, che consente di preparare tutto il necessario per il preordine dell’iPhone Duo prima dell’apertura ufficiale degli ordini.

La funzione è particolarmente interessante perché iPhone Duo è il primo iPhone pieghevole di Apple e, secondo le ultime indiscrezioni sulla produzione, la disponibilità iniziale potrebbe essere più limitata rispetto a quella dei normali modelli Pro. Arrivare al 16 ottobre con configurazione e pagamento già impostati potrebbe quindi fare la differenza per chi punta alla consegna nel giorno del lancio.

La procedura ovviamente non rappresenta un vero preordine anticipato, visto che nessun iPhone Duo viene riservato il 12 ottobre, ma permette di accedere all’Apple Store e scegliere in anticipo colore, capacità di archiviazione, modalità di pagamento, eventuale permuta, AppleCare+ e accessori, oltre a inserire e verificare indirizzo di consegna e fatturazione.

Quando i preordini saranno effettivamente aperti, buona parte della procedura sarà quindi già completata e sarà possibile finalizzare l’acquisto molto più rapidamente, quando preordini italiani inizieranno il 16 ottobre alle 14:00.

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