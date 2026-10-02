Apple mostra i primi scatti realizzati con iPhone Duo

Apple ha condiviso su Instagram una nuova galleria di sei fotografie scattate con iPhone Duo, realizzate dai fotografi americani Jake Michaels e Jason Nocito nell’ambito di un progetto commissionato direttamente dall’azienda.
Le immagini servono a mettere in evidenza le capacità fotografiche del primo iPhone pieghevole di Apple, che è dotato di quattro fotocamere:
- fotocamera principale Fusion da 48 megapixel
- Ultra Wide da 48 megapixel
- fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel sul display esterno
- fotocamera frontale nascosta sotto il display interno
Manca invece un vero teleobiettivo dedicato, ma la fotocamera principale può offrire uno zoom ottico 2x, ma resta lontana dalle capacità di iPhone 17 Pro e iPhone 18 Pro, che possono arrivare fino a 8x di zoom ottico.
Nonostante questa limitazione, le immagini pubblicate da Apple mostrano come iPhone Duo possa comunque offrire risultati di alto livello, soprattutto sfruttando al meglio le due fotocamere posteriori da 48 megapixel.
La scelta di pubblicare un progetto fotografico dedicato sembra quindi voler rassicurare gli utenti sul fatto che il nuovo pieghevole non comporta necessariamente grandi compromessi sulla qualità delle immagini.
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