La nuova Apple TV 4K arriva in autunno con queste novità

TLDR Riassumi

La nuova Apple TV 4K dovrebbe finalmente arrivare in autunno, dopo un’attesa più lunga del previsto. L’attuale modello risale al 2022 e, ormai, è uno dei prodotti Apple rimasti più a lungo senza un aggiornamento hardware.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe già portato il nuovo Apple TV e il prossimo HomePod mini in una fase molto avanzata di test. Non dovrebbero esserci grandi cambiamenti estetici, ma sotto la scocca il salto potrebbe essere più importante di quanto sembri.

La prossima Apple TV 4K dovrebbe puntare soprattutto su tre novità:

Siri AI

Telecomando rivisto

Più funzioni Apple Intelligence

Durante la WWDC, Apple non ha parlato molto di Siri AI su tvOS 27. Il motivo potrebbe essere semplice: le funzioni più avanzate potrebbero richiedere il nuovo hardware, probabilmente con un chip più potente rispetto all’A15 Bionic dell’attuale Apple TV 4K.

L’ipotesi più concreta è l’arrivo di un chip A17 Pro o comunque di una piattaforma capace di gestire meglio Apple Intelligence, con risposte più contestuali, comandi più naturali e una maggiore integrazione con app, contenuti e smart home.

In ogni caso, inizialmente queste novità non dovrebbero essere disponibili in Italia.

Tra le novità si parla anche di un telecomando rivisto. Non è chiaro se Apple cambierà davvero il design del Siri Remote, ma una possibilità interessante riguarda l’arrivo di un chip Ultra Wideband aggiornato.

In quel caso, il telecomando potrebbe essere localizzato con maggiore precisione tramite iPhone, un po’ come avviene con AirTag. Sarebbe una piccola funzione, ma anche una di quelle che nella vita quotidiana possono fare la differenza, soprattutto per chi perde il telecomando sul divano ogni due giorni.

La prossima Apple TV 4K potrebbe diventare il primo modello pensato davvero per Apple Intelligence. Oltre a Siri AI, ci sono diverse funzioni che avrebbero senso sul televisore: ricerca più intelligente nei contenuti, suggerimenti migliori, gestione più naturale della smart home, supporto avanzato a FaceTime e possibili novità legate a Foto, Podcast e HomeKit Secure Video.

Apple TV non ha bisogno di diventare un iPhone da salotto. Deve però diventare più utile, più veloce e più integrato con il resto dell’ecosistema Apple.

In arrivo anche nuovi HomePod

Apple starebbe preparando anche un nuovo HomePod mini con supporto alla nuova Siri, chip aggiornato, migliore connettività e qualità audio superiore.

Si parla anche di un possibile nuovo HomePod a grandezza standard, sempre pensato per lavorare meglio con Siri AI e con la smart home Apple. La direzione è chiara: Cupertino vuole rimettere mano alla casa intelligente, un settore in cui finora non ha mai davvero dominato.

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