Apple Watch verso un redesign nel 2027: i cinturini attuali potrebbero non essere compatibili

Apple Watch potrebbe ricevere un importante redesign nel 2027, con un nuovo sistema di aggancio dei cinturini.

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apple watch 2026
Apple Watch potrebbe ricevere un importante redesign nel 2027. Secondo il leaker Instant Digital, Apple starebbe preparando una revisione profonda della linea, dopo un possibile aggiornamento più contenuto previsto per i dispositivi di quest’anno.
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Il rumor è interessante perché riprende vecchie indiscrezioni sull’Apple Watch X, un modello che avrebbe dovuto celebrare i dieci anni del prodotto con un nuovo design e un sistema diverso per collegare i cinturini.

Quel progetto non è mai arrivato sul mercato nella forma prevista, ma potrebbe tornare più avanti, forse proprio con la generazione 2027.

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La parte più delicata riguarda la compatibilità con i cinturini attuali. Secondo Instant Digital, chi pensa di acquistare un nuovo Apple Watch nel 2027 dovrebbe evitare di investire troppo in cinturini aggiuntivi prima di allora.

Il motivo sarebbe un possibile cambio nel sistema di aggancio. Da anni Apple mantiene una compatibilità molto ampia tra casse e cinturini, uno dei punti più apprezzati dagli utenti. Cambiare questo meccanismo sarebbe quindi una scelta importante, ma potrebbe servire per ottenere un design più sottile, più spazio interno o una diversa disposizione dei componenti.

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Al momento, però, non ci sono conferme definitive. È meglio considerarlo un indizio, non una certezza.

Il 2026 dovrebbe comunque portare novità sulla linea Ultra. Secondo DigiTimes, Apple Watch Ultra 4 potrebbe avere un redesign importante e un aggiornamento significativo dei sensori.

Si parla di un possibile nuovo sistema di sensori posteriori, forse legato a funzioni salute più avanzate, come notifiche migliorate per la pressione alta. MacRumors ha riportato che questa funzione sarebbe ancora in fase di valutazione e potrebbe richiedere approvazioni regolatorie. (macrumors.com)

La linea base, invece, potrebbe restare più conservativa nel 2026 e ricevere il vero cambiamento solo l’anno successivo.

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