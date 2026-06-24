iPhone Ultra pieghevole, Apple avrebbe risolto i problemi alla cerniera

TLDR Riassumi

Le voci su un possibile rinvio dell’iPhone Ultra pieghevole continuano perdere forza. Gli ultimi report dalla supply chain indicano infatti che Apple sarebbe ancora in linea con una presentazione a settembre, insieme ai nuovi iPhone 18 Pro.

Secondo The Elec, Apple avrebbe superato gran parte dei problemi legati alla cerniera stampata in 3D, uno dei componenti più delicati del primo iPhone pieghevole.

Il dispositivo sarebbe ora entrato nella fase di test production, cioè l’ultimo passaggio prima della produzione di massa. In questa fase Apple verifica che le linee produttive siano pronte, che i componenti rispettino gli standard richiesti e che il tasso di difetti sia sotto controllo.

La cerniera è il cuore di qualsiasi smartphone pieghevole. Non determina solo l’apertura e la chiusura del dispositivo, ma anche la sensazione d’uso, la durata nel tempo e la visibilità della piega sul display interno.

Secondo il report, durante i test di durata sarebbero emersi alcuni problemi. Dopo milioni di aperture e chiusure, la cerniera produceva un leggero rumore e in alcune fasi di assemblaggio le tolleranze erano più ampie del previsto, con un conseguente aumento dei difetti.

I fornitori coinvolti sarebbero la taiwanese Shinjuxing e l’americana Amphenol, che si occuperebbero dei moduli della cerniera stampati in 3D.

La parte importante, però, è che la maggior parte di questi problemi sarebbe stata risolta. Non significa che la produzione sia già perfetta, ma indica che Apple non sarebbe più davanti a un ostacolo tale da far saltare il lancio.

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