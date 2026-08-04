Copia e incolla tra iPhone e PC Windows: Apple ha detto sì, ma c’è da aspettare

TLDR Riassumi

Chi lavora con iPhone e Mac sa bene quanto sia comoda la Universal Clipboard: copi qualcosa su un iPhone e lo incolli su Mac e viceversa. Questa funzione di copia-incolla cross-device, però, non esiste per chi usa un iPhone e un PC Windows, il che rende molto più macchinoso trasferire porzioni di testo o file tra due device. Quella barriera è destinata a cadere, ma i tempi sembrano lunghi.

Non è stata un’iniziativa di Apple

L’idea non nasce da una scelta autonoma di Cupertino, bensì da una richiesta di interoperabilità presentata da Microsoft attraverso il sistema che Apple stessa ha dovuto implementare per adeguarsi al Digital Markets Act europeo, lo stesso meccanismo che negli ultimi due anni ha già portato all’apertura di iOS su diversi fronti, ad esempio con gli store per app di terze parti.

Come riporta MacRumors, Apple ha iniziato a valutare la richiesta a marzo e il 26 giugno ha proposto un vero e proprio piano di sviluppo, il che significa che siamo già oltre la fase delle valutazioni.

Cosa ha chiesto Microsoft, e perché

Nella sua richiesta Microsoft ha descritto il comportamento desiderato in modo dettagliato, chiedendo che l’utente possa copiare testo o altri contenuti supportati sull’iPhone e incollarli direttamente sul PC Windows e viceversa, al fine di gestire i flussi di lavoro più comuni senza dover riportare un’app in primo piano né ripetere ogni volta azioni macchinose per avviare il trasferimento. L’obiettivo dichiarato è che la sincronizzazione degli appunti sia una funzionalità leggera e continua, che non richieda l’utilizzo di apposite app o meccanismi di autorizzazione ripetitivi e complicati.

Attualmente iOS ha una restrizione tecnica pesante, al di fuori del suo ecosistema: un’app può leggere il contenuto degli appunti soltanto se è in primo piano, e per ogni singola azione serve l’autorizzazione esplicita dell’utente. Questo è il limite che Microsoft chiede che venga superato, nell’interesse dell’esperienza utente.

La soluzione proposta da Apple

La strada scelta da Cupertino prevede che l’iPhone possa condividere e importare elementi dagli appunti verso un “accessorio associato”, categoria in cui rientrerebbe anche un PC Windows, seguendo un modello simile a quello delle Accessory Notifications introdotte in Europa con iOS 26.5 per i wearable di terze parti.

In pratica, gli sviluppatori dovranno sfruttare AccessorySetupKit per raccogliere il consenso dell’utente, il quale dovrà autorizzare una sola volta la condivisione degli appunti con ciascun dispositivo associato. Fatto questo, il contenuto copiato dovrebbe sincronizzarsi automaticamente tra le due piattaforme.

Quando arriverà davvero

Apple sostiene che si tratta di uno sforzo ingegneristico non trascurabile e che i lavori dovrebbero concludersi entro l’autunno 2027, con un rilascio iniziale in beta riservato agli sviluppatori e, solo successivamente, con un rilascio finale sul mercato che, realisticamente, slitterà al 2028.

Resta poi aperta la questione del roll-out: è possibile che la funzione venga limitata agli utenti dell’Unione Europea, anche se un’estensione a livello globale non si può escludere. In passato, alcune novità imposte dal DMA sono state poi implementate ovunque, come il trasferimento della eSIM da iPhone ad Android e la migrazione semplificata dei dati nel passaggio tra le due piattaforme, mentre altre, come l’associazione in stile AirPods e l’inoltro delle notifiche per i wearable di terze parti, sono rimaste confinate al mercato europeo.

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