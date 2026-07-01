Come iOS 27 rende il copia e incolla più veloce

iOS 27 introduce una piccola novità che molti utenti noteranno subito nell’uso quotidiano: un nuovo suggerimento rapido per incollare contenuti direttamente dalla tastiera.
Il funzionamento è semplice. Se si copia un link da Safari e poi si apre Note, sopra la tastiera comparirà un pulsante con la dicitura “Incolla da Safari”. Basta un tocco per aggiungere subito il link alla nota.
Lo stesso vale per foto, testo e altri contenuti copiati da app diverse. Per esempio, copiando un’immagine da Reddit e aprendo Messaggi, iOS può mostrare il suggerimento “Incolla da Reddit” direttamente nella barra sopra la tastiera.
Fino a oggi, per incollare un contenuto bisognava toccare il campo di testo, attendere il menu contestuale e scegliere “Incolla”. Con iOS 27, Apple rende il passaggio più immediato, portando l’azione direttamente nella zona dei suggerimenti della tastiera.
Si tratta di una di quelle funzioni che migliorano davvero l’esperienza quotidiana. Chi copia spesso link, immagini, codici, indirizzi o note tra app diverse risparmierà diversi passaggi.
La logica ricorda quella dei codici di verifica monouso, che iOS mostra sopra la tastiera già da anni quando arrivano via SMS o Mail. Apple sta semplicemente estendendo quel comportamento anche al contenuto appena copiato.
Essendo integrata nella tastiera di sistema, la funzione dovrebbe funzionare con molte combinazioni di app, non solo con quelle Apple.
Questo significa che il suggerimento può comparire passando da Safari a Note, da un’app social a Messaggi, da Mail a Pages o in tanti altri scenari simili.
Va però ricordato che iOS 27 è ancora in beta. Alcuni utenti segnalano che il suggerimento non appare sempre in modo coerente, quindi Apple potrebbe dover affinare il comportamento prima del rilascio finale.
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