10+ caratteristiche di iOS 27 che renderanno il tuo iPhone più veloce

TLDR Riassumi

iOS 27 sarà ricordato soprattutto per Siri AI e per la nuova generazione di Apple Intelligence, ma una delle novità più importanti riguarda qualcosa di molto più concreto: la velocità.

Apple ha lavorato in profondità su prestazioni, stabilità e reattività del sistema. Non parliamo di una singola ottimizzazione, ma di oltre 40 aree in cui iPhone e iPad dovrebbero diventare più rapidi dopo l’aggiornamento.

La cosa interessante è che non si tratta solo degli iPhone più recenti. iOS 27 sarà compatibile con gli stessi modelli supportati da iOS 26, quindi anche con iPhone 11. E Apple ha usato proprio un iPhone 11 Pro Max per alcuni test sulle prestazioni delle app, confrontando iOS 26.4.2 con iOS 27.

Ecco una lista dei miglioramenti più importanti:

Il dato più immediato riguarda l’apertura delle app. Secondo Apple, con iOS 27 le app si avvieranno fino al 30% più velocemente. È un miglioramento che può sembrare tecnico, ma nell’uso quotidiano conta tantissimo. Aprire Messaggi, Mail, Foto, Safari, Musica o un’app di terze parti è una delle azioni più ripetute su iPhone.

Apple promette miglioramenti importanti anche in Foto. I nuovi scatti caricati nell’app appariranno fino al 70% più rapidamente, mentre dovrebbero migliorare anche il rendering della scheda Raccolte, l’apertura della vista a tutto schermo dal widget Foto e l’avvio dell’upload su Foto di iCloud.

AirDrop riceve un intervento ancora più evidente: i trasferimenti saranno fino all’80% più veloci, con anche una scoperta dei destinatari più rapida. È una novità molto utile per chi usa spesso AirDrop per inviare foto, video o file tra iPhone, iPad e Mac.

Safari, invece, guadagna caricamento più veloce della pagina iniziale, prestazioni migliori per le web app e gestione più rapida di JavaScript.

Mail, Messaggi, Musica e Casa: meno attese nelle app di tutti i giorni

Mail caricherà i messaggi più rapidamente, mentre Messaggi sarà più veloce nell’aggiungere gli scatti recenti dalla fotocamera. Apple Music migliorerà il caricamento della schermata “In riproduzione” e l’avvio dello streaming dopo l’apertura dell’app.

Anche Casa riceve ottimizzazioni importanti: abbinamento più rapido degli accessori HomeKit e aggiornamenti più veloci per gli accessori smart home.

La lista include anche tante ottimizzazioni di sistema. Apple parla di cambio più rapido della schermata di blocco, lettura NFC più veloce e affidabile, salvataggio PDF più rapido, riconoscimento testo più veloce in foto e documenti, caricamento più rapido delle tastiere emoji e adesivi, e risposta più veloce di Controllo vocale.

Migliorano anche le connessioni: AirPlay verso Apple TV e HomePod sarà più rapido, la navigazione nei file di rete sarà più veloce e il passaggio tra Wi-Fi e rete cellulare dovrebbe risultare più fluido.

Su iPadOS 27, Apple cita anche navigazione e trasferimenti più rapidi in File, accesso più veloce alla barra dei menu, cambio finestra più rapido e chiusura più veloce delle finestre.

Dietro molti di questi miglioramenti c’è anche un nuovo sistema di gestione della CPU. Apple parla di uno scheduler ottimizzato, pensato per dare priorità ai compiti giusti nel momento giusto.

Uno dei punti più positivi è la compatibilità. iOS 27 supporta ancora iPhone 11 e tutti i modelli compatibili con iOS 26.

Questo significa che Apple non sta riservando i miglioramenti di velocità solo ai dispositivi più recenti. Certo, alcune funzioni Apple Intelligence e Siri AI richiederanno modelli più nuovi, ma le ottimizzazioni di sistema dovrebbero arrivare anche sugli iPhone più datati.

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