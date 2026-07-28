Apple prepara le nuove generazioni di Apple TV, HomePod mini e Home Hub con Siri AI

TLDR Riassumi

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i nuovi modelli di Apple TV e HomePod mini sarebbero ormai “quasi pronti” al lancio, con debutto previsto in autunno, probabilmente tra settembre e ottobre. A questi dispositivi dovrebbe poi aggiungersi un prodotto completamente nuovo: un Home Hub con display, atteso tra ottobre e l’inizio del 2027.

Nuova Apple TV e HomePod mini in arrivo

La nuova Apple TV dovrebbe mantenere un design molto simile all’attuale modello, ma con un chip più potente pensato per supportare Siri AI e le nuove funzioni di Apple Intelligence. Le indiscrezioni parlano di un possibile chip A17 Pro o superiore, insieme al chip N1 per Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread.

Anche HomePod mini dovrebbe ricevere un aggiornamento interno importante. Il nuovo modello potrebbe usare un chip derivato da Apple Watch, come S9 o successivo, oltre al chip N1, a un Ultra Wideband più recente, a una qualità audio migliorata e forse a una nuova colorazione rossa. Non sono invece attesi grandi cambiamenti nel design.

Il senso dell’aggiornamento è chiaro: Apple vuole preparare i suoi dispositivi domestici alla nuova Siri AI, che arriverà con i sistemi operativi 27 e sarà molto più centrale nell’ecosistema.

Arriva anche un Home Hub con display

La novità più interessante è però il nuovo Home Hub. Si tratterebbe di un dispositivo pensato per essere posizionato in varie stanze della casa, come cucina, soggiorno o camera da letto, disponibile sia in versione da tavolo sia con montaggio a parete. Secondo The Verge, il dispositivo dovrebbe avere un display quadrato da 7 pollici e un sistema operativo basato su tvOS, ma con elementi visivi vicini anche a iOS e watchOS.

L’interfaccia dovrebbe includere griglie di icone, widget, app e quadranti orologio personalizzabili. Il dispositivo potrebbe inoltre riconoscere chi lo sta guardando tramite riconoscimento facciale e mostrare informazioni personalizzate, adattando anche dimensioni di testo e icone in base alla distanza dell’utente.

Siri AI al centro della casa

Il nuovo Home Hub dovrebbe combinare alcune funzioni di HomePod, Apple TV e iPad. Tra le funzioni previste ci sarebbero chiamate FaceTime, controllo degli accessori HomeKit, gestione della sicurezza domestica, calendario, foto, musica e interfono per comunicare con altri dispositivi Apple in casa.

In parallelo, Apple starebbe lavorando anche a una videocamera di sicurezza domestica più avanzata, pensata per competere con prodotti come Ring di Amazon. Sarebbe un segnale ulteriore della volontà di Apple di non lasciare più la smart home solo ai produttori terzi compatibili con HomeKit.

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