Apple testa un iPhone enorme per il 20° anniversario

TLDR Riassumi

Apple starebbe testando internamente un nuovo display da circa 6,96 pollici per il modello più grande dell’iPhone del 20° anniversario, atteso nel 2027. Secondo il leaker cinese Digital Chat Station, il pannello potrebbe essere commercializzato come un display da 7 pollici se dovesse arrivare davvero alla produzione.

Non si tratta ancora di una conferma definitiva. Il leaker parla di prototipi interni e specifica che non è chiaro se questo display verrà effettivamente usato su quello che potrebbe chiamarsi iPhone 20 Pro Max. Il rapporto dello schermo sarebbe comunque simile a quello dell’attuale iPhone 17 Pro Max.

Oggi iPhone 17 Pro Max ha già un display OLED all-screen da 6,9 pollici, mentre iPhone 17 Pro si ferma a 6,3 pollici. Lo confermano anche le specifiche tecniche ufficiali Apple.

Il passaggio a circa 6,96 pollici non sarebbe quindi un aumento enorme sulla carta, ma avrebbe un peso simbolico importante: Apple potrebbe arrivare per la prima volta a vendere un iPhone Pro Max con display da 7 pollici, almeno dal punto di vista commerciale.

La vera differenza, però, potrebbe non essere nella diagonale pura. Il progetto del 20° anniversario viene descritto da mesi come un iPhone molto più ambizioso dal punto di vista estetico, con display edge-to-edge, vetro curvo sui quattro lati e cornici quasi invisibili.

Bloomberg ha già indicato che Apple avrebbe accelerato i lavori su due versioni dell’iPhone del 20° anniversario. L’obiettivo sarebbe creare un modello celebrativo con un design molto più radicale rispetto agli iPhone attuali, probabilmente il cambiamento estetico più importante dai tempi di iPhone X.

Le indiscrezioni parlano di un dispositivo quasi senza bordi, con vetro curvo attorno ai lati e un effetto visivo molto più immersivo. In questo scenario, un display da quasi 7 pollici potrebbe non significare necessariamente un iPhone molto più grande in mano, ma un migliore sfruttamento della superficie frontale.

È lo stesso approccio già visto in passato: Apple ha aumentato la diagonale degli iPhone Pro con la serie iPhone 16 Pro nel 2024, passando da 6,1 a 6,3 pollici sul Pro e da 6,7 a 6,9 pollici sul Pro Max, grazie anche a cornici più sottili e dimensioni leggermente riviste.

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