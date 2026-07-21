iPhone 18 Pro, il display migliorerà in questi due modi

TLDR Riassumi

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max dovrebbero mantenere le stesse dimensioni degli attuali modelli Pro, ma Apple starebbe preparando due aggiornamenti importanti per il display. Secondo le ultime indiscrezioni, le novità principali riguarderanno la tecnologia LTPO+ e una Dynamic Island più piccola.

La prima novità riguarda il passaggio alla tecnologia LTPO+. Gli attuali iPhone Pro usano già pannelli LTPO, fondamentali per funzioni come ProMotion e Always-On Display. Questa tecnologia permette allo schermo di variare la frequenza di aggiornamento in modo dinamico, migliorando fluidità e consumi.

Con LTPO+, Apple dovrebbe fare un passo avanti. Secondo The Elec, la nuova tecnologia estenderebbe l’uso dei materiali ossidi anche ai transistor di guida del pannello OLED, consentendo un controllo più preciso della corrente e quindi una gestione più efficiente dell’emissione luminosa.

In termini pratici, questo potrebbe tradursi in minore flickering in ambienti poco illuminati, maggiore stabilità visiva e consumi più contenuti. Per gli utenti, il vantaggio più concreto sarebbe un display più costante e più efficiente, soprattutto nelle situazioni in cui lo schermo resta acceso a lungo o lavora con luminosità variabile.

La seconda novità riguarda la Dynamic Island. Dopo il debutto su iPhone 14 Pro nel 2022, il ritaglio frontale non è cambiato molto dal punto di vista fisico. Apple ha ampliato nel tempo le funzioni software legate a Live Activities, notifiche e interazioni rapide, ma la forma della Dynamic Island è rimasta sostanzialmente la stessa.

Con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, Apple potrebbe finalmente ridurne le dimensioni. Le indiscrezioni parlano di una Dynamic Island circa il 35% più piccola rispetto a quella di iPhone 17 Pro.

Il risultato sarebbe un frontale più pulito e con più spazio utilizzabile per contenuti, app e video. Non sarebbe ancora il tanto atteso iPhone tutto schermo, ma rappresenterebbe un passo concreto verso un display senza interruzioni.

Il nuovo design di Siri in iOS 27 avrebbe già lasciato intravedere una possibile Dynamic Island ridotta. Non sarebbe una conferma definitiva, ma Apple spesso prepara il software in anticipo per adattarlo ai cambiamenti hardware in arrivo.

Se il ritaglio sarà davvero più piccolo, iOS dovrà gestire animazioni, notifiche e interazioni in modo leggermente diverso. La Dynamic Island resta infatti una parte centrale dell’interfaccia degli iPhone Pro, non solo un elemento hardware.

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