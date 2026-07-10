iPhone pieghevole, ecco i primi dettagli sulla batteria

TLDR Riassumi

Secondo il leaker Digital Chat Station, un fornitore Apple avrebbe registrato due nuove celle per batteria destinate al primo iPhone pieghevole, con capacità nominali da 1.921 mAh e 2.962 mAh. Sommate, porterebbero a una capacità minima di 4.883 mAh. (macrumors.com)

È un dato ancora da confermare, ma coerente con la struttura dei pieghevoli in stile libro. In dispositivi di questo tipo, la batteria viene spesso divisa nelle due metà del corpo, così da distribuire meglio spazio, peso e componenti interni.

iPhone Ultra potrebbe avere una doppia batteria

La scelta della doppia cella non sorprenderebbe. Un iPhone pieghevole deve ospitare due display, una cerniera, fotocamere, scheda logica e sistemi di dissipazione, il tutto senza diventare troppo spesso o pesante. Dividere la batteria in due moduli permette di sfruttare meglio lo spazio interno e bilanciare il dispositivo quando è aperto o chiuso.

Secondo la stessa fonte, la supply chain prevede una capacità complessiva compresa tra 4.800 e 5.000 mAh, anche se il dato finale potrebbe ancora cambiare. In passato erano circolate indiscrezioni su batterie più grandi, tra 5.400 e 5.800 mAh, ma quelle sembravano riferirsi a prototipi o configurazioni di test. (notebookcheck.net)

Se la capacità da 4.883 mAh venisse confermata, iPhone Ultra si posizionerebbe in una fascia realistica per un foldable compatto. Non sarebbe il pieghevole con la batteria più grande in assoluto, ma avrebbe un valore interessante se Apple riuscisse a contenere consumi e spessore.

Per avere un riferimento, Google Pixel 10 Pro Fold ha una batteria tipica da 5.015 mAh, mentre Samsung Galaxy Z Fold 7 arriva a 4.400 mAh. Samsung specifica anche una capacità nominale di 4.272 mAh per il suo pieghevole. (fi.google.com, samsung.com)

Il presunto iPhone Ultra, quindi, sarebbe sotto il Pixel 10 Pro Fold ma sopra il Galaxy Z Fold 7. Il confronto, però, va preso con cautela. La capacità in mAh non racconta tutto: contano efficienza del chip, gestione dei display, luminosità, modem, ottimizzazione software e densità delle celle.

Autonomia, spessore e prezzo: il vero equilibrio

Il primo pieghevole Apple dovrebbe avere un display interno da circa 7,8 pollici e uno esterno da 5,5 pollici. Tra le altre caratteristiche attese si parla di chip A20, modem C2 in alcuni mercati e Touch ID nel tasto laterale al posto del Face ID. Sarebbe quindi un dispositivo molto diverso dall’iPhone classico, non solo per la cerniera. (macrumors.com)

La batteria sarà uno degli elementi più delicati. Un foldable consuma più di uno smartphone tradizionale quando usa il display interno, ma non può permettersi una batteria enorme se vuole restare sottile e comodo da tenere in mano. Apple dovrà trovare un equilibrio tra autonomia reale, design e peso.

C’è poi il tema prezzo. Le ultime stime di Ming-Chi Kuo parlano di un possibile prezzo tra 2.300 e 2.500 dollari, con disponibilità iniziale limitata e tempi di consegna che potrebbero allungarsi rapidamente dopo l’apertura dei preordini. (barrons.com)

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.