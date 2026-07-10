iPhone 18 Pro Max potrebbe costare di più e cambiare più del previsto

TLDR Riassumi

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max potrebbero essere tra gli aggiornamenti più discussi degli ultimi anni. Non solo per le novità tecniche attese, ma anche per due aspetti molto concreti: costi di produzione in forte aumento e alcune scelte di design che potrebbero non piacere a tutti.

Secondo una nuova analisi di Counterpoint Research, il costo dei componenti di iPhone 18 Pro Max potrebbe aumentare di quasi 300 dollari rispetto a iPhone 17 Pro Max, almeno nella configurazione da 1TB. Il motivo principale sarebbe il forte rincaro di NAND e DRAM, cioè memoria di archiviazione e RAM, due componenti oggi messi sotto pressione dalla domanda crescente legata all’intelligenza artificiale.

Il dato più interessante riguarda proprio memoria e storage. Counterpoint stima che NAND e DRAM dell’iPhone 18 Pro Max da 1TB possano arrivare da sole a pesare quasi quanto l’intero costo stimato di alcune componenti principali dell’attuale iPhone 17 Pro Max. In pratica, Apple si troverebbe a pagare molto di più per elementi che fino a poco tempo fa avevano un impatto più gestibile sul costo finale.

Il problema non riguarda solo Apple. Il mercato delle memorie sta vivendo una fase complicata, spinto dalla domanda dei data center AI e dalla corsa ai chip necessari per addestrare e far girare modelli di intelligenza artificiale. Anche il Wall Street Journal ha spiegato come i prezzi di DRAM e NAND possano incidere in modo pesante sui prossimi iPhone, citando stime TechInsights secondo cui alcuni costi potrebbero moltiplicarsi rispetto alla generazione precedente. (wsj.com)

A pesare ci sarebbero anche il nuovo chip A20 Pro a 2 nanometri e il packaging più avanzato. La fotocamera dovrebbe aumentare leggermente di costo per via della nuova tecnologia attesa sul sensore principale, probabilmente l’apertura variabile. Display e altri componenti, invece, potrebbero costare meno, ma non abbastanza da compensare l’aumento di memoria e processore. (notebookcheck.net)

La conseguenza più probabile è un aumento del prezzo finale. Secondo Counterpoint, Apple potrebbe applicare incrementi diversi in base ai tagli di memoria, così da proteggere soprattutto i margini dei modelli con più storage. Questo significa che le versioni da 1TB e 2TB potrebbero essere quelle più esposte agli aumenti.

Le stime parlano di un possibile aumento medio di circa 200 dollari sul prezzo al pubblico, ma con margini comunque più sottili rispetto alla generazione precedente. In altre parole, anche alzando i prezzi, Apple potrebbe guadagnare meno su ogni unità venduta rispetto a quanto fatto con iPhone 17 Pro Max. (9to5mac.com)

Tre scelte di design potrebbero far discutere

Accanto al tema dei costi, ci sono anche alcune indiscrezioni sul design di iPhone 18 Pro che potrebbero dividere gli utenti. La prima riguarda lo spessore. Alcuni rumor parlano di un aumento di circa 2 millimetri rispetto a iPhone 17 Pro, mentre altre fonti sono più prudenti e indicano un corpo simile all’attuale, con un aumento concentrato soprattutto sul blocco fotocamera. (9to5mac.com)

La seconda riguarda il peso. iPhone 18 Pro Max potrebbe arrivare intorno ai 240 grammi, contro i 233 grammi di iPhone 17 Pro Max e i 227 grammi di iPhone 16 Pro Max. Non sarebbe una differenza enorme sulla carta, ma su uno smartphone già grande e pesante potrebbe farsi sentire nell’uso quotidiano. (9to5mac.com)

La terza riguarda i colori. Dopo l’assenza di un vero modello nero su iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro potrebbe continuare sulla stessa strada. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di tre colorazioni: Dark Cherry, Light Blue e Silver. Se fosse confermato, sarebbe il secondo anno consecutivo senza un iPhone Pro nero o grigio scuro, una scelta che potrebbe non piacere a chi preferisce le finiture più classiche.

L’eventuale aumento di spessore e peso sarebbe legato soprattutto alla fotocamera. iPhone 18 Pro è atteso con una nuova fotocamera principale ad apertura variabile, una tecnologia che permetterebbe di controllare meglio la quantità di luce in ingresso e la profondità di campo. Sarebbe una novità importante per la fotografia su iPhone, ma richiede più spazio fisico e componenti più complessi.

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