In arrivo AirPods con fotocamere e Apple Watch più smart?

TLDR Riassumi

iOS 27 potrebbe aver svelato qualcosa in più sui prossimi wearable Apple: nel codice della seconda beta per sviluppatori sono emersi riferimenti a un prodotto ancora misterioso, forse collegato ai futuri AirPods con fotocamere, mentre un nuovo rumor parla di un Apple Watch Series 12 con sensore integrato direttamente nel cinturino.

iOS 27 cita un misterioso prodotto con due fotocamere

Nel codice della beta 2 di iOS 27 è stato individuato un riferimento al prodotto B790, descritto come un dispositivo capace di trasmettere “due immagini da fotocamere poste su entrambi i lati della testa dell’utente”.

Il riferimento è stato scovato dallo sviluppatore Sam Henri Gold e ha subito acceso le ipotesi. La prima idea porta agli smart glass Apple, da tempo al centro di rumor. C’è però un dettaglio interessante: secondo quanto circolato finora, gli occhiali Apple sarebbero identificati internamente con il codice N50, mentre AirPods Pro 3 erano indicati come B788. Il salto a B790, quindi, farebbe pensare più facilmente a una nuova generazione di AirPods evoluti che non a un paio di occhiali.

Da qui nasce il nome non ufficiale “AirPods Ultra”, già usato in alcune indiscrezioni per indicare un possibile modello premium con fotocamere integrate. Non fotocamere pensate per scattare foto o registrare video, almeno non secondo gli ultimi report, ma sensori visuali capaci di dare a Siri e ad Apple Intelligence più informazioni sull’ambiente circostante.

La parte interessante non è tanto l’idea di mettere una fotocamera negli auricolari, quanto il modo in cui Apple potrebbe usarla. Visual Intelligence, già disponibile su iPhone compatibili e sempre più integrata in iOS 27, permette di riconoscere luoghi, oggetti e testo attraverso la fotocamera, offrendo informazioni e azioni contestuali.

Con un paio di AirPods dotati di sensori visivi, questo concetto cambierebbe forma. L’utente potrebbe guardare una pianta, un monumento, un cartello o un oggetto e chiedere informazioni a Siri senza dover necessariamente tirare fuori l’iPhone. Il codice di iOS 27 cita esempi come monumenti, testo e oggetti conosciuti, tra cui la Torre Eiffel e una tazza di caffè.

Apple Watch Series 12 e l’ipotesi del sensore nel cinturino

In parallelo, è emersa anche una seconda indiscrezione, questa volta legata ad Apple Watch Series 12. Il leaker Kosutami sostiene che Apple starebbe valutando un nuovo sensore integrato direttamente in un cinturino in silicone.

Il dettaglio da prendere con molta cautela è che non viene specificato quale parametro dovrebbe misurare questo sensore. Il rumor parla solo di un componente inserito nel cinturino tramite stampaggio a iniezione e, almeno inizialmente, limitato ai cinturini in silicone. Apple non avrebbe ancora trovato una soluzione simile per materiali diversi.

L’idea, però, non nasce dal nulla. Apple ha depositato negli anni diversi brevetti legati a cinturini con sensori, moduli aggiuntivi, misurazioni biometriche e soluzioni pensate per migliorare il contatto con la pelle. In passato si è parlato di sensori per idratazione, pressione, sudorazione e altri parametri, ma nessuna di queste soluzioni è mai arrivata davvero sul mercato.

Mettendo insieme i due rumor, emerge una direzione abbastanza coerente. Apple vuole rendere i suoi wearable più capaci di raccogliere contesto: gli AirPods potrebbero capire meglio quello che l’utente ha davanti, mentre Apple Watch potrebbe estendere la raccolta dei dati salute anche al cinturino.

Naturalmente, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Il riferimento B790 in iOS 27 è concreto, ma non conferma il nome commerciale né il prodotto finale. Il rumor su Apple Watch Series 12 è ancora meno solido e va considerato come un’indicazione preliminare, non come una certezza.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.