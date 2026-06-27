iPhone 18 e iPhone 18e avranno più RAM

TLDR Riassumi

Apple starebbe preparando un aggiornamento importante anche per i modelli meno costosi della futura gamma iPhone 18. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, iPhone 18 e iPhone 18e avranno 9 GB di RAM, un passo avanti rispetto agli 8 GB degli attuali modelli base.

I due dispositivi non dovrebbero arrivare insieme agli iPhone 18 Pro. Apple avrebbe infatti scelto una strategia di lancio divisa: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole sono attesi nell’autunno 2026, mentre iPhone 18 e iPhone 18e dovrebbero debuttare nella primavera del 2027.

Secondo Kuo, iPhone 18 e iPhone 18e useranno il chip A20 con una configurazione di memoria da 9 GB. La struttura prevista sarebbe da 1,5 GB per 6 die, diversa dagli attuali modelli iPhone 17 base, che usano una configurazione da 8 GB.

Il salto non è enorme sulla carta, ma ha un senso preciso: Apple vuole assicurarsi che anche gli iPhone meno costosi siano pronti per i carichi di lavoro legati ad Apple Intelligence e alla nuova Siri AI.

I modelli Pro, invece, dovrebbero restare su un livello superiore con 12 GB di RAM, necessari per gestire funzioni AI più avanzate e una maggiore longevità software.

Perché serve più RAM

Con iOS 27, Apple sta spingendo molto su Siri AI, contesto personale, funzioni generative e integrazione più profonda dell’intelligenza artificiale nel sistema.

Tutto questo richiede più memoria. Non solo per eseguire alcune funzioni in locale, ma anche per mantenere reattive app, multitasking e processi di sistema mentre l’AI lavora in background.

La scelta dei 9 GB sembra quindi un compromesso: abbastanza RAM in più per supportare meglio le nuove funzioni, ma senza portare i modelli base allo stesso livello dei Pro.

Resta aperto il tema prezzi. Apple ha appena aumentato i listini di diversi Mac e iPad, mentre gli attuali iPhone 17 non sono stati toccati.

Il problema è che i costi di memoria e storage sono saliti molto, soprattutto per via della domanda legata all’intelligenza artificiale. Se questa pressione continuerà, è difficile immaginare che iPhone 18 e iPhone 18e restino completamente esclusi da possibili rincari.

Apple potrebbe quindi usare l’aumento di RAM e il nuovo chip A20 per giustificare prezzi leggermente più alti anche sui modelli meno costosi.

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