iOS 27, Apple ha ancora cinque novità nascoste da mostrare

TLDR Riassumi

iOS 27 è già disponibile in beta, ma alcune funzioni anticipate dai rumor non sono ancora comparse nelle versioni di test. Secondo le indiscrezioni di Mark Gurman Apple avrebbe ancora diverse novità in sviluppo, che potrebbero arrivare con iOS 27.0 oppure con aggiornamenti successivi come iOS 27.1.

Altri chatbot integrati in Siri

La prima novità riguarda Siri AI. Al momento, iOS 27 permette di usare ChatGPT come opzione esterna, ma Apple avrebbe testato anche l’integrazione di altri chatbot come Claude di Anthropic e Gemini di Google. L’idea sarebbe consentire agli utenti di scegliere il modello AI da usare in alcune risposte o richieste, direttamente dall’interfaccia di Siri.

L’interfaccia per cambiare fonte AI sembra già presente, ma per ora ChatGPT resta l’unica alternativa disponibile oltre a Siri.

Nuove funzioni AI per l’app Salute

Apple starebbe preparando anche miglioramenti per l’app Salute, derivati da un progetto interno più ampio legato a un possibile coach sanitario AI. Tra le funzioni citate dai rumor ci sarebbero un tracciamento più avanzato della glicemia e la possibilità di usare la fotocamera per monitorare alcuni allenamenti.

Queste novità non sono state annunciate alla WWDC e non risultano presenti nelle beta attuali, quindi potrebbero arrivare più avanti nel ciclo di iOS 27.

AI di terze parti per immagini e testi

Apple starebbe inoltre lavorando per aprire strumenti come Image Playground e Writing Tools a provider AI esterni. In pratica, non solo Siri, ma anche funzioni di generazione testo e immagini potrebbero usare modelli diversi da quelli integrati da Apple o da ChatGPT.

Claude e Gemini sarebbero stati testati anche per questo tipo di integrazione. Sarebbe una novità importante, perché renderebbe Apple Intelligence più flessibile e meno legata a un solo partner esterno.

Fotocamera più personalizzabile

Un’altra funzione non ancora arrivata riguarda l’app Fotocamera. Secondo Gurman, Apple avrebbe lavorato a un’interfaccia personalizzabile, con controlli organizzati come piccoli widget nella parte superiore dello schermo.

L’app Fotocamera di iOS 27 ha già ricevuto una modalità Siri, ma non ancora questo livello di personalizzazione. È possibile che Apple tenga la novità per il lancio di iPhone 18 Pro, soprattutto se i nuovi modelli porteranno un aggiornamento importante al comparto fotografico.

Multitasking per iPhone Ultra

La quinta novità riguarda iPhone Ultra, il presunto primo iPhone pieghevole. iOS 27 include già diversi segnali di preparazione a un formato più ampio, tra cui maggiore supporto alla modalità landscape in varie app Apple. Secondo i rumor, però, Apple starebbe lavorando anche al multitasking con due app affiancate, pensato proprio per sfruttare il display interno del foldable.

Sarebbe una funzione fondamentale per distinguere iPhone Ultra dagli iPhone tradizionali, avvicinandolo almeno in parte all’esperienza iPad.

E voi, cosa ne pensate?

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