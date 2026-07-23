iPhone Ultra, tempi ancora incerti per il primo pieghevole Apple

Foxconn starebbe effettuando gli ultimi aggiustamenti produttivi per iPhone Ultra.

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Il lancio dell’iPhone Ultra, il primo iPhone pieghevole di Apple, resta ancora circondato da qualche incertezza. Secondo un nuovo report di DigiTimes, Foxconn starebbe effettuando gli “ultimi aggiustamenti” al processo di produzione del dispositivo, proprio mentre la catena produttiva della gamma iPhone 18 entra nella fase più intensa.

La frase può essere letta in due modi. Potrebbe trattarsi di una normale fase di rifinitura prima della produzione su larga scala, oppure di un segnale che il progetto richieda ancora correzioni prima del via definitivo. Per ora, però, non emergono prove concrete di un rinvio importante.

Le ultime indiscrezioni continuano a indicare una presentazione di iPhone Ultra insieme a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max durante il classico evento Apple di settembre. Il punto meno chiaro riguarda la disponibilità effettiva: Apple potrebbe annunciare il dispositivo nello stesso evento, ma aprire preordini e vendite più avanti o con scorte iniziali molto limitate.

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È una strategia già vista con iPhone X nel 2017: presentazione insieme agli altri iPhone, ma arrivo sul mercato qualche settimana dopo. Secondo Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe adottare un approccio simile anche per il primo iPhone pieghevole, proprio a causa della complessità produttiva e della domanda potenzialmente molto alta.

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