iPhone 18 Pro si prepara in vista del lancio di settembre

TLDR Riassumi

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max sarebbero entrati in produzione di massa in vista del lancio previsto a settembre. Secondo un report della supply chain ripreso da 9to5Mac, Foxconn ha iniziato la fase di reclutamento più intensa dell’anno per aumentare la capacità produttiva della serie iPhone 18.

Il periodo è quello classico per Apple: tra luglio e agosto i partner produttivi devono raggiungere il massimo ritmo di assemblaggio, così da avere scorte sufficienti per il lancio dei nuovi iPhone in autunno.

Secondo il report, nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, uno dei principali hub produttivi per iPhone, le paghe orarie possono arrivare fino a 27 yuan, mentre i lavoratori stagionali che rientrano possono ricevere bonus fino a 7.500 yuan.

È una dinamica già vista negli anni precedenti. La produzione degli iPhone segue un ritmo molto stagionale: prima del lancio autunnale servono migliaia di lavoratori aggiuntivi, spesso reclutati per contratti di pochi mesi e ospitati nei dormitori vicini agli impianti.

Il fatto che Foxconn stia entrando in questa fase non conferma da solo tutte le caratteristiche dei nuovi modelli, ma indica che la macchina produttiva è ormai partita.

Cosa aspettarsi da iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max dovrebbero portare un chip più potente, miglioramenti al display e una Dynamic Island più piccola. Le indiscrezioni parlano anche di tecnologia LTPO+ per il pannello OLED, pensata per migliorare efficienza, controllo della luminosità e prestazioni visive.

Non mancherebbero però alcuni compromessi. Secondo i rumor, i nuovi Pro potrebbero essere leggermente più spessi e pesanti rispetto agli attuali modelli. Inoltre, Apple potrebbe continuare a non offrire una colorazione nera o grigio scuro, una scelta già discussa con iPhone 17 Pro.

Il lancio della gamma iPhone 18 è atteso per settembre. Se la produzione di massa è davvero iniziata, l’azienda starebbe rispettando la solita tabella di marcia per arrivare pronta alla presentazione e alla successiva disponibilità nei principali mercati.

Resta da capire se Apple riuscirà a garantire scorte sufficienti dei modelli Pro fin dai primi giorni. Di solito sono proprio iPhone Pro e Pro Max a registrare la domanda più alta nelle prime settimane, con tempi di spedizione che possono allungarsi rapidamente.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.