iPhone Ultra, Apple aumenta gli ordini in vista del lancio

TLDR Riassumi

Apple avrebbe aumentato in modo significativo gli ordini di camere di vapore, un componente sempre più importante per gestire il calore negli iPhone più potenti.

Secondo il leaker Fixed Focus Digital, l’aumento sarebbe legato soprattutto al primo iPhone pieghevole e ai futuri modelli del 20° anniversario attesi nel 2027.

Ricordiamo che Apple ha introdotto la camera di vapore su iPhone 17 Pro, usando una soluzione progettata internamente e saldata al laser per spostare il calore dal chip A19 Pro verso la struttura in alluminio. È una scelta che ha permesso di migliorare le prestazioni sostenute, soprattutto sotto carichi pesanti come gaming, video, AI e uso fotografico avanzato.

Il primo iPhone pieghevole rappresenta una sfida termica più complessa rispetto a un iPhone tradizionale. In un design a libro, lo spazio interno è diviso tra due metà, ci sono una cerniera, due display, batterie separate e meno margine per distribuire il calore in modo uniforme.

Una camera di vapore serve proprio a questo: il liquido al suo interno evapora vicino alla fonte di calore, si sposta verso zone più fredde, condensa e torna indietro, distribuendo il calore su una superficie più ampia.

Se iPhone Ultra userà un chip molto potente, display interno più grande e funzioni AI avanzate, un raffreddamento più efficace diventa quasi obbligatorio. Non solo per evitare surriscaldamenti, ma per mantenere prestazioni stabili nel tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe chiesto ai fornitori di prepararsi a produrre circa 10 milioni di iPhone pieghevoli nel 2026, rispetto a una stima precedente di 7-8 milioni. È un segnale di maggiore fiducia, anche se non significa necessariamente disponibilità abbondante al lancio.

Le camere di vapore potrebbero quindi servire non solo per iPhone Ultra, ma anche per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, che dovrebbero continuare a spingere su prestazioni, fotocamera e funzioni AI. In una gamma sempre più potente, il raffreddamento non è più un dettaglio tecnico nascosto, ma una parte fondamentale dell’esperienza d’uso.

Il report cita anche il futuro iPhone del 20° anniversario, atteso nel 2027. Secondo i rumor, Apple starebbe lavorando a un modello con display edge-to-edge, vetro curvo sui quattro lati e un design quasi senza bordi. Un prodotto del genere richiederebbe probabilmente una struttura interna molto diversa da quella attuale e, di conseguenza, un sistema termico più evoluto.

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