iPhone 18 Pro, svelate le caratteristiche tecniche delle batterie

TLDR Riassumi

Nuove certificazioni cinesi sembrano anticipare le capacità delle batterie di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, confermando un dettaglio interessante: il modello Max potrebbe fare un salto decisamente più evidente rispetto al Pro.

Secondo quanto emerso dal database regolatorio cinese e segnalato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, iPhone 18 Pro dovrebbe avere una batteria da 4.056 mAh nella versione con SIM fisica e da 4.288 mAh nella versione eSIM destinata agli Stati Uniti. Per iPhone 18 Pro Max, invece, si parla di 5.391 mAh per il modello con SIM fisica e 5.567 mAh per quello eSIM.

Il dato più interessante riguarda iPhone 18 Pro Max. Rispetto a iPhone 17 Pro Max, che secondo le stesse ricostruzioni arrivava a 4.823 mAh nella versione con SIM fisica e 5.088 mAh negli Stati Uniti, il nuovo modello guadagnerebbe circa 500 mAh. In percentuale, si parla di un aumento vicino al 12% per la variante con SIM fisica e poco sopra il 9% per quella eSIM.

Per iPhone 18 Pro, invece, l’aumento sarebbe molto più contenuto. La versione internazionale passerebbe da 3.988 a 4.056 mAh, mentre quella americana da 4.252 a 4.288 mAh. Un miglioramento piccolo, quasi simbolico, che difficilmente da solo cambierà l’esperienza d’uso.

La differenza tra modello americano e modello internazionale non è casuale. Negli Stati Uniti, Apple vende iPhone senza carrellino SIM fisico già dalla gamma iPhone 14. Questo libera spazio interno, che può essere usato anche per una batteria leggermente più grande. Apple conferma infatti che gli iPhone 14 e successivi acquistati negli Stati Uniti funzionano solo con eSIM.

Nei mercati dove il carrellino SIM è ancora presente, come in Europa e in diversi altri paesi, lo spazio interno disponibile resta più limitato. Ecco perché le capacità indicate per la Cina sono inferiori rispetto a quelle americane.

Una batteria più grande non significa automaticamente autonomia molto superiore, ma nel caso di iPhone 18 Pro Max il quadro potrebbe essere interessante. I nuovi Pro dovrebbero infatti usare il chip A20 Pro, atteso con processo produttivo a 2 nanometri di TSMC. Secondo i rumor, questo passaggio dovrebbe portare miglioramenti sia nelle prestazioni sia nell’efficienza energetica.

Se la batteria più capiente verrà affiancata da un chip più efficiente e da una buona ottimizzazione software, iPhone 18 Pro Max potrebbe diventare uno degli iPhone con la migliore autonomia di sempre. Il Pro più piccolo, invece, dovrebbe puntare più sull’efficienza del chip che su un vero aumento della capacità.

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