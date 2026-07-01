iPhone 18 Pro potrebbe arrivare solo in tre colori

iPhone 18 Pro arriverà tra pochi mesi e, come sempre, una delle curiosità più forti riguarda i colori scelti da Apple.
Secondo il leaker Instant Digital, i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max potrebbero essere disponibili in sole tre colorazioni: Dark Cherry, Light Blue e Silver-Gray.
Se confermato, Apple ripeterebbe una scelta già vista con iPhone 17 Pro, lanciato con una gamma più essenziale rispetto al passato. Anche in quel caso erano disponibili solo tre colori: Cosmic Orange, Deep Blue e Silver.
Il colore più interessante sembra essere Dark Cherry, una tonalità scura tra rosso ciliegia, bordeaux e viola profondo.
Apple potrebbe usarlo come colore simbolo della nuova generazione, un po’ come fatto lo scorso anno con Cosmic Orange su iPhone 17 Pro. È la tinta più riconoscibile e probabilmente quella che finirà al centro delle immagini promozionali.
Light Blue dovrebbe invece prendere il posto del Deep Blue, con un tono più chiaro e vicino ad alcune colorazioni viste in passato su iPhone Pro, come il Sierra Blue di iPhone 13 Pro.
Silver-Gray, infine, sarebbe la scelta più classica, pensata per chi preferisce un colore neutro e più sobrio.
Niente nero per iPhone 18 Pro?
La parte più discussa riguarda l’assenza del nero.
Anche quest’anno Apple potrebbe non proporre un vero iPhone 18 Pro nero o Space Black. In precedenza alcuni rumor parlavano di una quarta opzione Dark Gray, ma secondo l’ultima indiscrezione questa colorazione potrebbe non arrivare al lancio.
Non sarebbe una sorpresa totale. Apple ha già escluso una colorazione scura vera dalla gamma iPhone 17 Pro, lasciando molti utenti senza un’alternativa più elegante e tradizionale.
La scelta potrebbe essere legata al nuovo approccio cromatico dei modelli Pro, ma anche ai materiali e alla resa delle finiture più scure nel tempo, soprattutto su bordi e camera bump.
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