La fotocamera di iPhone 18 Pro potrebbe essere molto più importante del previsto

TLDR Riassumi

iPhone 18 Pro potrebbe portare uno degli aggiornamenti fotografici più importanti degli ultimi anni, e questa volta il protagonista non sarebbe il teleobiettivo, ma la fotocamera principale.

Secondo una nuova indiscrezione, il modulo della camera principale dei prossimi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max sarebbe sensibilmente più grande rispetto a quello dell’attuale generazione. Il leaker Fixed Focus Digital parla di un aumento superiore ai 2 millimetri nella zona posteriore in lega di alluminio, proprio per ospitare componenti fotografici più generosi.

In parole semplici: il plateau fotografico potrebbe diventare ancora più spesso. Una scelta che difficilmente passerà inosservata, ma che avrebbe senso se Apple stesse davvero preparando un salto hardware importante.

Da mesi si parla anche dell’arrivo dell’apertura variabile su iPhone 18 Pro. Sarebbe una prima volta per Apple su iPhone e permetterebbe alla fotocamera di gestire in modo più flessibile la quantità di luce che entra nell’obiettivo. In condizioni di scarsa luminosità potrebbe aprirsi di più, mentre in scene molto luminose potrebbe chiudersi per controllare meglio esposizione e profondità di campo.

Negli ultimi anni Apple ha migliorato molto l’elaborazione delle immagini, tra Smart HDR, Deep Fusion, Photonic Engine e funzioni video sempre più avanzate. Con iPhone 18 Pro, però, il messaggio sembra diverso: non solo fotografia computazionale, ma anche hardware più ambizioso.

Il nuovo rumor sul modulo principale più grande aggiunge un tassello importante. Se confermato, spiegherebbe meglio perché Apple starebbe preparando un aggiornamento così rilevante: non sarebbe solo una nuova funzione, ma una revisione fisica del sistema fotografico.

La possibile crescita del modulo fotocamera apre anche un tema estetico. Gli ultimi iPhone Pro hanno già un blocco fotografico molto evidente, e iPhone 17 Pro ha reso questa zona ancora più importante nel design posteriore.

Con iPhone 18 Pro, Apple potrebbe spingersi oltre. Una camera bump più spessa non farà felici tutti, ma il compromesso è ormai chiaro: per migliorare davvero la qualità fotografica, soprattutto su sensori piccoli come quelli degli smartphone, serve spazio.

Apple dovrà però trovare il solito equilibrio tra prestazioni, eleganza e sensazione in mano. Un iPhone Pro può anche avere un modulo più grande, ma deve continuare a sembrare un prodotto curato, non un dispositivo appesantito da una scelta tecnica.

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