Apple prepara sei nuovi iPhone nel 2027, ecco quali

TLDR Riassumi

Il 2027 potrebbe diventare l’anno più ricco di sempre per la gamma iPhone. Secondo il leaker Digital Chat Station, Apple avrebbe in programma sei nuovi modelli distribuiti in due momenti diversi dell’anno.

La strategia sarebbe ormai abbastanza chiara: in autunno 2026 Apple dovrebbe concentrarsi solo sui modelli più costosi, quindi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone Ultra pieghevole. I modelli più accessibili, invece, sarebbero spostati alla primavera 2027.

Questo significa che, nel corso del prossimo anno, Apple potrebbe presentare iPhone Air 2, iPhone 18, iPhone 18e, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max e iPhone Ultra 2.

I modelli attesi nella primavera 2027

La prima parte dell’anno dovrebbe essere dedicata ai modelli non Pro. Secondo il rumor, la lineup dovrebbe includere:

iPhone Air 2 con display OLED LTPO da 6,55 pollici, risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz

iPhone 18 con display OLED LTPO da 6,3 pollici, risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz

iPhone 18e con display OLED LTPS da 6,12 pollici, risoluzione 1.5K e refresh rate a 60 Hz

Il dato più interessante riguarda proprio iPhone 18e. Il modello più economico della gamma dovrebbe restare senza ProMotion, quindi senza refresh rate a 120 Hz e senza la stessa tecnologia LTPO degli altri iPhone.

È una scelta che farà discutere, perché nel 2027 il display a 60 Hz su uno smartphone Apple non economico in senso stretto potrebbe sembrare ancora più datato.

iPhone Air 2 e iPhone 18 dovrebbero invece mantenere pannelli LTPO a 120 Hz. Questo li renderebbe molto più vicini all’esperienza dei modelli Pro, almeno sul fronte display.

iPhone Air 2 dovrebbe continuare a puntare sul design sottile, mentre iPhone 18 dovrebbe rappresentare il modello più equilibrato per chi non vuole spendere quanto un Pro ma desidera comunque un iPhone moderno, fluido e compatibile con le funzioni più recenti di Apple Intelligence.

La differenza con iPhone 18e, quindi, non sarà solo nel prezzo. Sarà anche nella qualità dell’esperienza quotidiana.

A settembre arrivano iPhone 19 Pro e iPhone Ultra 2

La seconda parte del 2027 dovrebbe essere riservata alla fascia più alta. Digital Chat Station parla di test degli stampi già completati per la serie iPhone 19 Pro e di test in corso per iPhone Ultra 2, il secondo pieghevole Apple.

I modelli Pro del 2027 saranno particolarmente importanti perché coincideranno con il ventesimo anniversario dell’iPhone. Apple potrebbe quindi preparare un redesign più ambizioso, con un display quasi tutto schermo e un design più scenografico rispetto alle ultime generazioni.

iPhone Ultra 2, invece, dovrebbe rappresentare l’evoluzione del primo pieghevole Apple, atteso nel 2026. Se la prima generazione servirà a far entrare Cupertino nella categoria foldable, la seconda potrebbe essere quella della maturità.

Perché Apple divide i lanci

La nuova strategia avrebbe diversi vantaggi. Apple potrebbe distribuire meglio la produzione, alleggerire la pressione sulla supply chain e creare due momenti commerciali forti durante l’anno.

Da una parte i modelli Pro e Ultra in autunno, perfetti per il periodo natalizio e per gli utenti più disposti a spendere. Dall’altra i modelli base e Air in primavera, utili per mantenere alta l’attenzione su iPhone anche lontano dal classico keynote di settembre.

È un cambio importante per Apple, abituata da anni a concentrare quasi tutta la gamma iPhone in un unico evento autunnale.

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