iPhone 18e sarà leggermente più potente del previsto secondo i rumor

TLDR Riassumi

Il prossimo modello “economico” della gamma iPhone potrebbe beneficiare di un aggiornamento che, sulla carta, sembra minimo, ma che nel contesto attuale del mercato dei componenti è, in realtà, significativo.

Secondo due tra le fonti più affidabili del settore — Ming-Chi Kuo di TF International Securities e Jeff Pu di GF Securities — Apple dovrebbe portare la RAM di iPhone 18e da 8 GB a 9 GB. Lo stesso incremento potrebbe riguardare anche l’iPhone 18 base.

Perché 1 GB in più?

Secondo Kuo, il GB aggiuntivo serve a garantire che le funzioni di Apple Intelligence continuino a girare in modo fluido sui due nuovi dispositivi. Apple Intelligence infatti ha bisogno di almeno 8 GB di RAM, e di 12 GB per supportare le funzionalità più avanzate come la dettatura AI migliorata e le voci “espressive” di Siri.

Nel contesto di mercato attuale, il continuo incremento della domanda di memoria da parte dei data center per l’AI ha generato una carenza di chip DRAM destinati agli smartphone, con un conseguente e inevitabile rincaro dei prezzi. In questa fase in cui l’incidenza del costo della RAM è sempre più significativa, e che potrebbe costringere alcuni produttori a rivedere le specifiche dei device di fascia bassa, l’aumento di 1 GB, su un modello entry-level, viene letto dagli analisti come una scelta in controtendenza.

Con 9 GB di RAM, iPhone 18e riuscirebbe ad eseguire più elaborazioni in locale invece di appoggiarsi al Private Cloud Compute, ma resterebbe comunque tagliato fuori dalle nuove funzioni che richiedono una maggiore capacità di memoria.

Non tutte le fonti concordano, però: secondo il report di aprile 2026 di Dan Nystedt per iPhone 18 base sarebbero previsti direttamente 12 GB di RAM.

Le altre specifiche attese di iPhone 18e

Il quadro complessivo, secondo le indiscrezioni raccolte finora, sarebbe il seguente:

Display : OLED da 6,1″ con risoluzione 1170 x 2532 e refresh rate a 60 Hz

: OLED da 6,1″ con risoluzione 1170 x 2532 e refresh rate a 60 Hz Chip : A20 a 2 nanometri

: A20 a 2 nanometri Memoria : tagli da 256 GB e 512 GB

: tagli da 256 GB e 512 GB Fotocamere: singola posteriore da 48 MP, frontale da 24 MP

Quando arriva iPhone 18e

Sembra ormai sempre più accreditata l’ipotesi che Apple decida, quest’anno, di rompere con la tradizione, per quanto riguarda il ciclo di rilascio degli iPhone. Il lancio della gamma iPhone 18 quest’anno dovrebbe essere diviso in due periodi distinti: i modelli Pro e il pieghevole dovrebbero arrivare in autunno 2026, mentre per iPhone 18, iPhone 18e bisognerà attendere fino alla primavera 2027.

Quest0 cambiamento è assolutamente inedito nella storia di iPhone perché allungherebbe il ciclo di vita reale della gamma iPhone 17 a 18 mesi.

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