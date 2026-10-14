Siri AI potrebbe arrivare anche sugli HomePod già in commercio

TLDR Riassumi

Siri AI potrebbe non essere una novità riservata esclusivamente al nuovo HomePod mini 2, dato che alcuni indizi comparsi per qualche ora sul sito ufficiale Apple suggeriscono che anche HomePod di seconda generazione potrebbe ricevere la nuova Siri attraverso un aggiornamento software.

La notizia non è stata ancora confermata da Apple e va quindi presa con cautela, soprattutto perché le immagini sono state successivamente sostituite. Gli elementi emersi, però, sono abbastanza interessanti da lasciare aperta questa possibilità.

A notare le modifiche è stato il leaker pdfu, che ha individuato alcuni aggiornamenti nella pagina dedicata all’HomePod di seconda generazione.

Apple aveva utilizzato nuove immagini nelle quali l’illuminazione della superficie superiore dello speaker mostrava lo stesso effetto multicolore associato a Siri AI su HomePod mini 2.

Ancora più curioso era il testo alternativo collegato a una delle immagini, che descriveva esplicitamente la presenza del “multi-colored Siri AI glow” sulla parte superiore del dispositivo. Poco dopo Apple ha sostituito le immagini, senza fornire spiegazioni.

Potrebbe anche trattarsi di un errore nella preparazione delle pagine web, ma esiste anche la possibilità che Apple abbia pubblicato in anticipo materiale destinato a una funzione non ancora annunciata.

L’arrivo della nuova Siri sul modello più grande sarebbe tecnicamente meno sorprendente di quanto possa sembrare.

HomePod mini 2 utilizza infatti il nuovo chip S10, mentre HomePod di seconda generazione integra il chip S7, introdotto nel modello del 2023.

Siri AI, però, non esegue necessariamente tutte le operazioni direttamente sullo speaker. Apple spiega che HomePod mini 2 può utilizzare il contesto personale dell’utente attraverso un iPhone o iPad compatibile con Apple Intelligence, sfruttando ad esempio informazioni provenienti da Messaggi, calendario e altre app.

Questo potrebbe permettere ad Apple di portare almeno parte delle nuove capacità anche su hardware meno recente, utilizzando l’HomePod principalmente come interfaccia vocale e affidando alcune elaborazioni agli altri dispositivi Apple e al Private Cloud Computr.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.