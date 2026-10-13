iPhone Duo nasconde una soluzione geniale nella cerniera: ecco come Apple ha risolto il problema del calore

TLDR Riassumi

Una delle cose più complesse da gestire su uno smartphone pieghevole riguarda il raffreddamento e Apple ha affrontato il problema con una soluzione originale, trasformando proprio uno degli elementi più delicati di iPhone Duo, la cerniera, in una componente attiva del sistema di dissipazione.

A raccontarlo sono Dan Murray, vicepresidente della divisione Silicon Engineering di Apple, e Banafsheh Barabadi, senior manager del team Thermal Product Design, nel corso di un’intervista concessa a PCMag. Le loro spiegazioni permettono di scoprire alcuni dettagli interessanti non soltanto sul primo iPhone pieghevole, ma anche sul lavoro svolto attorno al nuovo chip A20 Pro.

La cerniera di iPhone Duo non serve soltanto a piegare lo schermo

Il punto di partenza è piuttosto semplice: un processore genera calore durante il funzionamento e, se questo calore non viene smaltito in maniera efficace, il sistema deve ridurre le prestazioni per evitare temperature eccessive.

Su uno smartphone tradizionale, gli ingegneri possono sfruttare buona parte della superficie del dispositivo per distribuire l’energia termica. Su un modello pieghevole, invece, il lavoro diventa più complicato, perché le componenti sono distribuite in due sezioni collegate da una struttura mobile.

Apple ha quindi deciso di utilizzare un condotto flessibile in grafite che attraversa la cerniera di iPhone Duo, creando un collegamento termico tra le due metà dello smartphone.

In questo modo, il calore può essere trasferito da una sezione all’altra, sfruttando una superficie complessiva più ampia per la dissipazione. Anziché lasciare che l’energia termica si concentri prevalentemente nella zona dove si trova il processore, il sistema contribuisce a distribuirla all’interno del dispositivo.

La scelta della grafite non è casuale, perché questo materiale viene già utilizzato in numerosi prodotti elettronici grazie alle sue proprietà di conduzione termica, ma in questo caso deve soddisfare anche un requisito particolarmente impegnativo: continuare a funzionare mentre viene sottoposto ai movimenti ripetuti della cerniera.

Secondo Barabadi, si è trattato di uno degli aspetti tecnicamente più difficili dell’intero progetto. Il condotto è stato sviluppato attraverso una collaborazione diretta tra il team responsabile del raffreddamento e quello che si occupa della struttura meccanica, perché non bastava individuare un materiale capace di trasferire efficacemente il calore.

A20 Pro è il cuore del sistema, ma su iPhone Duo cambia qualcosa

Alla base di iPhone Duo troviamo il chip A20 Pro, lo stesso processore utilizzato su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, realizzato con un processo produttivo a 2 nanometri.

Il passaggio a questo nodo tecnologico permette di intervenire sul rapporto tra prestazioni e consumi, ma non elimina la necessità di un sistema di raffreddamento adeguato, soprattutto quando CPU e GPU vengono sottoposte a carichi di lavoro prolungati.

Dan Murray ha spiegato che Apple ha aggiunto un secondo motore dedicato alla gestione dei display, necessario per consentire il funzionamento simultaneo dello schermo interno e di quello esterno. Non si tratta semplicemente di passare da un pannello all’altro quando il telefono viene aperto o chiuso. L’architettura deve gestire correttamente entrambi gli schermi, mantenendo fluide le animazioni e garantendo una risposta immediata dell’interfaccia anche durante il passaggio tra le diverse modalità di utilizzo.

Apple ha inoltre introdotto un supporto specifico per la fotocamera FaceTime posizionata sotto il display interno, un’altra caratteristica che distingue il pieghevole dagli iPhone tradizionali.

Apple ha lavorato anche al collegamento tra A20 Pro e la camera di vapore, utilizzando un materiale che internamente viene chiamato metal over foam.

La camera di vapore è un sistema di raffreddamento che permette di distribuire il calore su una superficie più estesa, sfruttando i cambiamenti di stato di un fluido contenuto in una struttura sigillata. Per funzionare in maniera efficace, però, deve ricevere il calore generato dal processore attraverso un collegamento termico adeguato.

Il metal over foam crea un’interfaccia tra il chip e la camera di vapore, combinando una buona capacità di trasferimento del calore con una certa adattabilità meccanica. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante nei dispositivi mobili, dove le componenti devono rispettare tolleranze estremamente ridotte e sopportare sollecitazioni senza compromettere il contatto termico.

Cosa cambia davvero per chi utilizzerà iPhone Duo

Tutte queste scelte ingegneristiche hanno un obiettivo molto concreto: permettere a iPhone Duo di mantenere prestazioni elevate anche durante le operazioni più impegnative.

L’utilizzo contemporaneo di due schermi, il multitasking, i giochi con grafica avanzata, l’elaborazione fotografica e le funzionalità di intelligenza artificiale eseguite direttamente sul dispositivo sono attività che possono aumentare sensibilmente il carico sul processore.

In questi scenari, una dissipazione efficace può contribuire a ritardare il cosiddetto thermal throttling, cioè la riduzione automatica delle frequenze di funzionamento quando vengono raggiunte determinate temperature.

Un sistema capace di distribuire meglio il calore può inoltre limitare la concentrazione delle temperature in una zona specifica dello smartphone, anche se sarà necessario attendere test indipendenti per capire quanto queste soluzioni incidano realmente sull’esperienza quotidiana.

Proprio per questo, il comportamento di iPhone Duo durante sessioni prolungate di gioco o multitasking sarà uno degli aspetti più interessanti da verificare nelle recensioni.

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