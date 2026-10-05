Apple prepara un evento per il 13 ottobre? Ecco le possibili novità

TLDR Riassumi

Mark Gurman di Bloomberg afferma che Apple organizzerà un evento il prossimo 13 ottobre.

Non dovremmo quindi trovarci davanti alla semplice pubblicazione dei comunicati stampa sul sito Apple, e tutto questo avrebbe perfettamente senso, perché tra i prodotti in arrivo ce n’è almeno uno completamente nuovo, destinato ad aprire un’altra categoria nell’ecosistema di Cupertino.

Apple Home Hub sarà il protagonista?

La novità più importante dovrebbe essere il tanto discusso smart home hub di Apple, conosciuto nei rumor anche come HomePad e identificato internamente dal nome in codice J490.

Secondo Bloomberg, avrà un display quadrato da circa 6 pollici e potrà essere posizionato su un mobile oppure installato a parete. Il dispositivo dovrebbe diventare una sorta di centro di controllo della casa Apple, combinando Siri, FaceTime, gestione dei dispositivi HomeKit, musica, foto, calendario e altre informazioni personali.

Interessante soprattutto la parte software, visto che il dispositivo dovrebbe utilizzare un nuovo sistema operativo, indicato nei rumor come homeOS, con un’interfaccia che mescola elementi provenienti da iPhone, iPad e Apple Watch. Siri AI dovrebbe essere al centro dell’esperienza, ma sarà possibile utilizzare il dispositivo anche attraverso il touchscreen.

Potrebbe essere proprio questo prodotto a spiegare la scelta di organizzare un evento dedicato: Apple deve presentare non soltanto un nuovo hardware, ma una nuova idea di dispositivo e soprattutto spiegare perché dovrebbe diventare utile all’interno delle nostre case.

HomePod mini 2 e nuova Apple TV 4K

Accanto all’Home Hub dovrebbero arrivare altri due prodotti: HomePod mini 2 e una nuova generazione di Apple TV 4K.

In entrambi i casi non sono previsti stravolgimenti estetici, visto che la vera novità dovrebbe essere all’interno, con processori più potenti necessari soprattutto per supportare le nuove funzionalità di Siri AI. Per HomePod mini si parla anche di una migliore qualità audio, connettività più moderna e nuove colorazioni, tra cui rosa e verde.

Anche la nuova Apple TV dovrebbe mantenere un design molto simile all’attuale generazione, ma potrebbe ricevere un chip sensibilmente più potente, maggiore memoria e una piattaforma hardware finalmente adeguata alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale.

E se Apple presentasse anche i nuovi Mac?

Apple ha ancora diversi prodotti attesi entro la fine dell’anno e tra questi spiccano soprattutto i nuovi MacBook Pro OLED da 14 e 16 pollici, che potrebbero rappresentare uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni.

Le indiscrezioni parlano di display OLED touchscreen, Dynamic Island al posto del notch, design più sottile e leggero e chip M5 Pro e M5 Max. Gurman ritiene che questi computer possano essere presentati tra ottobre e novembre, mentre Apple li starebbe già testando con macOS 27.2.

Questo non significa automaticamente che arriveranno il 13 ottobre, ma considerando che Apple sembra intenzionata a organizzare un vero evento, la possibilità di vedere almeno un’anticipazione o un segmento dedicato ai Mac diventa inevitabilmente più interessante.

Tra gli altri prodotti indicati dai rumor per gli ultimi mesi del 2026 troviamo inoltre un nuovo iPad mini OLED, un iMac aggiornato e un nuovo MacBook Pro da 14 pollici base. Anche in questo caso, però, non esistono ancora indicazioni sufficientemente solide per collegarli direttamente all’evento del 13 ottobre.

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