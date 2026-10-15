Apple prepara un nuovo lancio il 28 ottobre, in arrivo il primo MacBook Pro Touch?

TLDR Riassumi

Dopo “Welcome Home”, Apple ha iniziato a invitare alcuni giornalisti a una nuova “Launch Experience” in programma mercoledì 28 ottobre a Los Angeles, e questa volta l’attenzione si sposterà quasi completamente su Mac e iPad.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, si tratterà di un’esperienza dedicata ai nuovi MacBook touchscreen, al prossimo iPad mini e ai Mac con chip M6. Resta però un piccolo dubbio sulla data dell’annuncio vero e proprio: Apple potrebbe presentare i prodotti online già martedì 27 ottobre, lasciando il giorno successivo alle prove hands-on con la stampa.

Non dovrebbe quindi trattarsi necessariamente di un classico Apple Event trasmesso in diretta, ma di una formula simile a quella utilizzata per i recenti prodotti “Welcome Home”: annunci online e, subito dopo, incontri dedicati a giornalisti e creator.

Il protagonista sarà il primo MacBook Pro touchscreen

La novità più importante dovrebbe essere il nuovo MacBook Pro da 14 e 16 pollici con display OLED e touchscreen, una combinazione che Apple ha evitato per anni e che segnerebbe uno dei cambiamenti più importanti nella storia recente del Mac.

I nuovi modelli dovrebbero abbandonare il notch in favore di una soluzione simile alla Dynamic Island, mantenendo tastiera e trackpad tradizionali ma permettendo anche di interagire direttamente con macOS attraverso lo schermo.

Le indiscrezioni più recenti hanno ridimensionato l’idea di un MacBook Pro drasticamente più sottile, ma Bloomberg continua a indicare un design sensibilmente più leggero rispetto agli attuali modelli.

Curiosamente, questi nuovi MacBook Pro OLED non dovrebbero utilizzare M6. Le informazioni attuali indicano infatti M5 Pro e M5 Max, mentre il nuovo M6 verrà utilizzato su altri Mac.

Arrivano anche MacBook Pro e iMac con M6

Accanto ai modelli OLED più costosi Apple dovrebbe presentare un nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M6, mantenendo però il design attuale.

Stesso discorso per iMac da 24 pollici, che dovrebbe passare a M6 senza modifiche radicali alla struttura, anche se potrebbero arrivare nuove colorazioni.

Si delineerebbe quindi una strategia abbastanza particolare: da una parte Apple inaugura una nuova generazione premium di MacBook Pro con OLED e touchscreen, dall’altra aggiorna i modelli tradizionali con il chip M6.

iPad mini finalmente OLED

Il nuovo modello è atteso con un display OLED, chip A20 Pro, fotocamera FaceTime spostata sul lato lungo per favorire le videochiamate in orizzontale e un sistema di altoparlanti completamente ridisegnato. Tra le indiscrezioni compare anche una maggiore resistenza all’acqua.

Come già emerso nelle ultime settimane, resta invece il dubbio sul refresh rate del pannello OLED: alcune fonti parlano ancora di 60 Hz, quindi il passaggio alla tecnologia OLED non garantirebbe necessariamente l’arrivo di ProMotion.

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