Apple lancia le Beats 360

TLDR Riassumi

Dopo settimane di indiscrezioni e apparizioni anticipate, Apple ha ufficialmente presentato le Beats 360, nuove cuffie over-ear che diventano uno dei prodotti più importanti della gamma Beats degli ultimi anni.

Il nuovo modello punta su un design completamente ripensato, una cancellazione attiva del rumore più efficace, resistenza a sudore e acqua e, soprattutto, una soluzione piuttosto originale: sia i cuscinetti dei padiglioni sia quello dell’archetto possono essere rimossi e sostituiti.

Cuscinetti intercambiabili e resistenza IPX4

Una delle novità più evidenti riguarda i nuovi Performance Knit, realizzati con memory foam rivestito da un tessuto traspirante e forniti nella stessa colorazione delle cuffie.

A differenza delle precedenti Beats, però, non sono soltanto i cuscinetti auricolari a poter essere sostituiti: anche l’imbottitura dell’archetto è rimovibile.

Beats venderà separatamente kit Performance Knit in Nero, Nuvola, Rosa, Celeste, Navy e Volt, oltre ai più tradizionali UltraPlush in pelle ingegnerizzata, disponibili in Nero e Nuvola. Questo permette sia di sostituire le parti maggiormente soggette a usura, sia di creare combinazioni di colori differenti.

Negli Stati Uniti Apple propone temporaneamente alcuni kit Performance Knit a 9,99 dollari fino al 31 ottobre, ma l’Italia non rientra tra i Paesi interessati da questa promozione.

Ancora più interessante è la certificazione IPX4, una prima assoluta per un modello over-ear Beats. Le cuffie possono quindi resistere a sudore e schizzi d’acqua e sono state pensate anche per allenamenti e attività sportive, pur non essendo naturalmente adatte all’immersione.

Nuovi driver e ANC fino a 1,75 volte superiore

Beats 360 utilizzano una nuova piattaforma acustica con driver personalizzati dotati di diaframma a tre strati e due magneti al neodimio per ciascun driver.

Secondo Beats, la nuova struttura riduce la distorsione migliorando contemporaneamente bassi, precisione e dettaglio.

Cambia soprattutto la cancellazione attiva del rumore, visto che il nuovo sistema adattivo offre, secondo i test dichiarati dall’azienda, fino a 1,75 volte la cancellazione complessiva attiva e passiva delle Beats Studio Pro.

Rimangono la modalità Trasparenza e l’Adaptive EQ, che regola continuamente le frequenze in funzione della vestibilità delle cuffie.

Presenti anche Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa e supporto Dolby Atmos. Accelerometro e giroscopio integrati nel padiglione sinistro permettono di seguire i movimenti della testa durante la riproduzione.

Più integrate con iPhone, ma funzionano bene anche con Android

Beats continua a seguire una filosofia diversa rispetto agli AirPods, mantenendo una forte integrazione con entrambi gli ecosistemi.

Un nuovo chip Beats personalizzato e il Bluetooth 5.3 di Classe 1 permettono su dispositivi Apple l’abbinamento con un tocco, il passaggio automatico tra dispositivi, “Ehi Siri”, Condivisione audio, FaceTime con Audio spaziale e supporto alla rete Dov’è.

Su Android sono invece disponibili Google Fast Pair, Audio Switch, Find Hub e la gestione attraverso l’app Beats.

Per le telefonate ci sono nove microfoni digitali MEMS, affiancati da un sistema beamforming che concentra la registrazione sulla voce riducendo il rumore ambientale.

Autonomia fino a 32 ore

L’autonomia dichiarata arriva fino a 32 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore e Audio spaziale personalizzato, mentre utilizzando la modalità Trasparenza Beats indica fino a 24 ore. Con Fast Fuel bastano inoltre cinque minuti di ricarica per ottenere circa un’ora di riproduzione.

Le cuffie si ricaricano tramite USB-C, possono essere ripiegate completamente in piano e vengono fornite con una custodia in tessuto ripstop.

Beats sottolinea inoltre l’utilizzo di plastica riciclata per almeno l’80% in diversi componenti e di terre rare riciclate al 100% per tutti i magneti.

Prezo e disponibilità

In Italia le Beats 360 sono già ordinabili su Apple Store online al prezzo di 399,95 euro, nelle colorazioni Nero, Nuvola, Rosa e Celeste. La disponibilità negli Apple Store e negli altri punti vendita partirà dal 24 settembre. Beats 360 sull’Apple Store italiano

Resta un prezzo importante, soprattutto considerando quanto facilmente le Studio Pro si trovano ormai in offerta, ma sulla carta le Beats 360 sembrano finalmente portare qualcosa di realmente nuovo nella gamma over-ear di Beats.

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