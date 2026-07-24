Lefant M210 Omni: il robot aspirapolvere ultra compatto con lavaggio a rullo e aspirazione da 20.000 Pa

Lefant amplia la propria gamma di robot per la pulizia della casa con il nuovo M210 Omni, un modello che punta a distinguersi grazie a un design particolarmente compatto e a un sistema di lavaggio con rullo alimentato costantemente da acqua pulita. Il nuovo robot combina aspirazione, lavaggio intelligente e tecnologie progettate per ridurre la manutenzione quotidiana.

Design ultra compatto – Lefant M210 Omni

Uno degli elementi distintivi del Lefant M210 Omni è il formato compatto. Con dimensioni di appena 280 × 280 × 85 mm, il dispositivo è stato progettato per passare facilmente sotto letti, divani, mobili della cucina e altri arredi bassi, aumentando la copertura della pulizia anche nelle aree normalmente più difficili da raggiungere.

Secondo Lefant, il robot è in grado di coprire oltre il 95% della superficie domestica, sfruttando il suo corpo compatto senza rinunciare alle funzionalità tipiche dei modelli di fascia superiore.

Lavaggio con acqua

Il M210 Omni introduce un sistema di lavaggio basato su un rullo rotante da 20 cm, alimentato continuamente con acqua pulita durante tutto il ciclo di pulizia.

Il processo avviene attraverso quattro fasi: in una prima fase il robot eroga acqua pulita, successivamente si procede con il lavaggio tramite il rullo, quindi con la raschiatura automatica dello sporco dal rullo. Per finire avviene la raccolta separata dell’acqua sporca e il ricarico di acqua pulita.

Il rullo ruota fino a 240 giri al minuto ed esercita una pressione costante di 15 N, contribuendo alla rimozione di macchie comuni come caffè, latte, ketchup, succhi di frutta e altre impurità presenti sul pavimento.

Aspirazione da 20.000 Pa – M210 Omni

Per quanto riguarda l’aspirazione, Lefant dichiara una potenza massima di 20.000 Pa, pensata per raccogliere polvere, briciole e peli di animali sia dai pavimenti duri che dai tappeti.

Il sistema di aspirazione utilizza inoltre un condotto senza spazzola centrale, una soluzione studiata per ridurre l’accumulo di capelli e peli, limitando così la manutenzione ordinaria.

Nuove tecnologie

Tra le novità troviamo anche il sistema proprietario Freemove, abbinato alla tecnologia PSD 2.0 per il rilevamento degli ostacoli. Grazie a un insieme di sensori distribuiti lungo tutta la scocca, il robot è progettato per muoversi con maggiore precisione tra mobili e piccoli ostacoli, riducendo il rischio di incastri durante la pulizia.

L’assenza dei tradizionali paraurti meccanici contribuisce inoltre a rendere il telaio più semplice da pulire. Segnaliamo anche la compatibilità con gli assistenti Google e Amazon Alexa.

Base Omni e manutenzione

La stazione di ricarica integra un serbatoio per l’acqua pulita da 2,4 litri e uno dedicato all’acqua sporca da 1,5 litri, supportando il sistema di lavaggio del robot. La batteria del robot è da 3200 mAh e offre un’autonomia di ben 130 minuti.

Il contenitore della polvere integrato nel robot offre una capacità di 800 ml, mentre Lefant ha scelto di eliminare i sacchetti usa e getta, evitando così costi ricorrenti per i consumabili.

Prezzo e disponibilità – Lefant M210 Omni

Lefant posiziona il nuovo M210 Omni a 279,99 euro su Amazon, con uno sconto del 71% rispetto al prezzo di cartellino che sarebbe di 799€. Oltre questo Lefant ha previsto un codice sconto esclusivo per i nostri lettori (MGA5CCK4) che da diritto ad un ulteriore riduzione del prezzo che scenderà così a 229.95€. Un’offerta lancio davvero interessantissima per chi vuole acquistare uno dei robot più completi e avanzati del momento senza spendere una fortuna. L’offerta promozionale è valida dal 24 Luglio fino al 6 Agosto 2026.

Con questo nuovo modello, Lefant punta a portare alcune funzionalità tipiche dei robot di fascia alta, come il lavaggio con rullo alimentato da acqua pulita e il sistema anti-groviglio, in una fascia di prezzo più competitiva.

Articolo in collaborazione con Lefant.

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.