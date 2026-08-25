Apple lancia un nuovo panno per la pulizia e una nuova Magic Keyboard

Oltre ai nuovi Mac mini e Mac Studio, Apple ha lanciato le nuove versioni delle Magic Keyboard e del celebre Panno per la pulizia che qualche anno fa diventò uno dei prodotti più discussi dell’azienda.
La buona notizia è che il nuovo panno per la pulizia costa molto meno e passa dai 25€ della prima versione ai 10€ della versione attuale.
Dalla descrizione non emergono differenze evidenti nei materiali e Apple continua a descriverlo come un panno realizzato in morbido materiale non abrasivo, adatto a tutti i display dell’azienda e anche alle superfici con vetro nanotexture.
Apple ha inoltre aggiornato diverse Magic Keyboard, intervenendo soprattutto sulle etichette dei tasti della versione inglese statunitense.
Sui nuovi modelli, tasti come Tab, Caps Lock, Shift, Invio e Canc utilizzano ora simboli grafici al posto delle relative scritte. Sulle tastiere complete di tastierino numerico la stessa modifica interessa anche Home, Page Up, Page Down, End, Clear ed Enter.
Il risultato avvicina maggiormente le tastiere desktop al design adottato quest’anno sui nuovi MacBook.
Per gli utenti italiani, la novità è molto meno evidente visto che Apple utilizza da tempo i glifi su molti tasti dei layout europei, quindi il cambiamento annunciato oggi riguarda principalmente il layout U.S. English.
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