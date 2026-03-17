B e Nike lanciano un’edizione speciale delle Powerbeats Pro 2

Beats e Nike hanno annunciato la loro prima collaborazione con le nuove Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition, una versione speciale degli auricolari sportivi di Beats.

La novità più evidente è nel design: il logo Beats “b” resta su un auricolare, mentre sull’altro compare per la prima volta il logo Nike. È una scelta importante, perché Nike stessa la definisce una prima assoluta per Beats sul piano del branding.

Anche il resto del design segue questa logica. Gli auricolari arrivano in una finitura nero opaco con accenti Volt, mentre la custodia di ricarica wireless mostra una texture puntinata Volt all’esterno e la scritta “Just Do It” all’interno.

Dal punto di vista tecnico non cambia nulla: sono sempre le Powerbeats Pro 2 già in commercio. Questo significa chip Apple H2, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, monitoraggio del battito cardiaco durante gli allenamenti, resistenza a sudore e acqua IPX4, archetti auricolari per una tenuta molto stabile e fino a 45 ore di autonomia con la custodia. Beats conferma anche la compatibilità con Apple e Android, oltre all’integrazione con app fitness selezionate.

A livello funzionale, Nike sottolinea l’integrazione con Nike Run Club, pensata per rendere più naturale l’uso di questi auricolari dentro l’ecosistema sportivo del brand. Insomma, questa edizione speciale non reinventa il prodotto, ma lo riposiziona in modo ancora più netto nel mondo training e running.

Nike ha annunciato un accesso anticipato agli auricolari tramite lotteria su SNKRS che avverrà questa sera negli USA, mentre il lancio globale è fissato per il 20 marzo sul sito Nike, su quello Apple e in alcuni Apple Store selezionati.

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