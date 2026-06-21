Recensione INIU Cougar P63-E1: il power bankda 25.000 mAh compatto e potente

TLDR Riassumi

Il mercato dei powerbank ad alta capacità è sempre più affollato, ma pochi prodotti riescono a distinguersi realmente. Il nuovo INIU Cougar P63-E1 prova a farlo combinando una capacità elevata da 25.000 mAh, una potenza massima di 100W e dimensioni sorprendentemente compatte rispetto alla categoria. Emerge un prodotto pensato per chi viaggia spesso, lavora in mobilità o necessita di alimentare non solo smartphone e tablet, ma anche notebook e console portatili.

Design e materiali

La prima cosa che colpisce del P63-E1 sono le sue misure. INIU dichiara di aver ridotto le dimensioni di circa il 30% rispetto ai tradizionali power bank da 25.000 mAh grazie all’impiego di celle ad alta densità e a una nuova architettura interna chiamata HyperStack. Il risultato è un dispositivo che misura circa 11 x 7 x 3,6 cm e pesa poco meno di 400 grammi, valori decisamente interessanti considerando la capacità disponibile.

La costruzione appare solida e curata. Sul frontale trova posto un display digitale che mostra la percentuale residua della batteria, mentre nella parte superiore sono presenti tutte le porte di ricarica. Una soluzione particolarmente pratica è il cavo USB-C integrato, che funge anche da laccetto per il trasporto, eliminando la necessità di portare sempre con sé un cavo separato.

Prestazioni

Il punto di forza del P63-E1 è la potenza. La porta USB-C principale può erogare fino a 100W, un valore sufficiente per alimentare senza problemi la maggior parte dei notebook moderni, inclusi MacBook Pro, ultrabook Windows e dispositivi da gaming portatili come Steam Deck e ROG Ally.

La seconda USB-C arriva a 45W, mentre la porta USB-A si ferma a 18W. In totale è possibile ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, con una distribuzione intelligente della potenza che privilegia il dispositivo più esigente.

La ricarica del power bank stesso avviene fino a 65W in ingresso, permettendo tempi di ripristino decisamente ridotti rispetto ai modelli tradizionali.

Autonomia e utilizzo quotidiano

Con 25.000 mAh a disposizione, il P63-E1 offre energia sufficiente per diversi giorni di utilizzo. INIU stima oltre quattro ricariche complete per un iPhone moderno e circa una ricarica completa per molti notebook da 13-14 pollici. Nella pratica rappresenta una soluzione ideale per lunghi viaggi, trasferte di lavoro, eventi o giornate particolarmente intense lontano da prese elettriche.

Infatti con questo powerbank riuscirete ad alimentare e ricaricare anche dispositivi più grandi di uno smartphone, come ad esempio tablet, portatili e anche console da gioco.

Anche la compatibilità è molto ampia grazie al supporto dei protocolli PD 3.0, PPS, QC, AFC e FCP, garantendo la massima velocità possibile con smartphone Apple, Samsung e numerosi altri dispositivi USB-C.

Conclusioni

L’INIU Cougar P63-E1 è uno dei power bank più interessanti oggi disponibili nella fascia da 25.000 mAh. Non punta esclusivamente sulla capacità o sulla velocità di ricarica, ma riesce a distinguersi grazie a un equilibrio raro tra potenza elevata, dimensioni compatte e buona portabilità.

Per chi cerca un accessorio da portare sempre nello zaino insieme al notebook, senza aggiungere peso e ingombro eccessivi, rappresenta una soluzione particolarmente convincente. Esistono modelli più potenti sul mercato, ma spesso risultano molto più grandi e pesanti. Il P63-E1 trova invece il giusto compromesso tra autonomia, praticità e prestazioni, diventando un compagno ideale per professionisti, creator e viaggiatori frequenti.

Se siete interessati all’acquisto del powerbank, lo trovate a questo link su Amazon o sul sito di INIU.

8.5 Il P63-E1 di INIU è il powerbank perfetto per chi ha la necessità di caricare non solo smartphone, ma anche notebook e console in viaggio. Ha una potenza di ricarica elevata e una capacità sufficiente per coprire diverse ricariche su più dispositivi. Design 9.0

Utilità 8.0

Compatibilità 8.0

Prezzo 9.0 Pro Dimensioni compatte per la categoria

Potenza fino a 100W

Capacità elevata da 25.000 mAh

Ricarica rapida a 65W in ingresso

Cavo USB-C integrato Contro Display percentuale migliorabile nella precisione

Peso superiore rispetto ad alcune alternative

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