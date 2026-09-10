Apple rinnova gli accessori per iPhone 18 Pro: nuove custodie, colori e un cinturino da polso inedito

Torna l'anello MagSafe circolare sulla custodia trasparente, mentre il nuovo Wrist Strap è compatibile anche con AirPods Pro 3

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iphone 18 pro accessori originali apple hero

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Insieme a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, Apple ha presentato l’intera linea rinnovata di accessori dedicata ai nuovi modelli. Le novità principali sono due: un cinturino da polso nuovo e la custodia trasparente ridisegnata, oltre a una palette di colori aggiornata su tutta la gamma.

Il nuovo laccetto da polso, pensato anche per le AirPods

laccetto da polso apple iphone 18 pro

Apple quest’anno propone il Wrist Strap, il laccetto da polso in sei colori: borgogna, blu, oliva, talpa, magenta e nero. L’aspetto più interessante è la compatibilità: come segnalato da MacRumors, Apple lo ha presentato come accessorio pensato non solo per iPhone 18 Pro e Pro Max, ma anche per la custodia delle AirPods Pro 3.

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laccio a tracolla iphone 18 pro

È una scelta che estende una logica già vista con il tanto chiacchierato laccio a tracolla dello scorso anno, disponibile anche quest’anno in una gamma cromatica più ampia: borgogna, blu, oliva, talpa, blu navy, grigio chiaro, sabbia, magenta e nero.

La custodia trasparente con anello circolare

cover trasparente apple iphone 18 pro con magsfae

Un dettaglio che farà piacere a chi aveva storto il naso lo scorso anno: la custodia trasparente con MagSafe abbandona il contorno quadrato introdotto con la generazione precedente e propone invece un anello di allineamento circolare. Una modifica puramente estetica, ma che rende la custodia visivamente più coerente con il design del MagSafe.

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Custodie TechWoven e in silicone: i colori disponibili

custodie techwoven nuovi colori iphone 18 pro

Le due linee principali di custodie restano TechWoven e silicone, entrambe con MagSafe.

  • TechWoven con MagSafe: borgogna, oliva, talpa, blu chambray, mora e nero
  • Custodia in silicone con MagSafe: magenta, nero, blu navy, blu, oliva e borgogna

Si aggiorna anche il portafoglio FineWoven con MagSafe, proposto in oliva scuro, borgogna, blu, magenta, navy e nero.

Prezzi e disponibilità

  • Custodia MagSafe in tessuto TechWoven: € 69,00
  • Custodia in silicone con MagSafe: € 59,00
  • Custodia trasparente con MagSafe: € 59,00
  • Portafoglio FineWoven con MagSafe: € 69,00
  • Laccio a tracolla: € 69,00
  • Laccetto da polso: € 29,00

Custodie, cinturini e portafoglio sono già ordinabili. Ricordiamo che i preordini di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max partono sabato 12 settembre, con disponibilità dal 18 settembre.

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