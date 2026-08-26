IKEA e Xbox portano il gaming in salotto: arriva YXSTABY

TLDR Riassumi

IKEA e Xbox hanno deciso di affrontare la questione del gaming in casa un punto di vista molto diverso: se ormai si gioca praticamente ovunque, dal televisore del salotto a un portatile appoggiato sul tavolo della cucina, perché continuare a progettare mobili che sembrano avere senso soltanto all’interno di una postazione dedicata?

Da questa idea nasce YXSTABY, nuova collezione realizzata congiuntamente da IKEA e Xbox e presentata in occasione della Gamescom 2026.

L’idea nasce quindi con un principio piuttosto semplice: quando si vuole giocare, controller, monitor e accessori devono essere facilmente raggiungibili, ma una volta terminata la partita tutto dovrebbe poter tornare in ordine senza trasformare il salotto in una postazione gaming permanente.

Uno dei prodotti più interessanti è il supporto TV YXSTABY con rotelle, che rappresenta anche il primo supporto di questo tipo progettato da IKEA.

La struttura può ospitare televisori fino a 55 pollici e integra un ripiano per console e altri dispositivi, oltre a ganci e spazi dedicati agli accessori. Le ruote consentono inoltre di spostare l’intera postazione da una zona all’altra della casa e di bloccarla una volta trovata la posizione desiderata.

Accanto al supporto TV troviamo poi un tavolino su rotelle da 119 euro, pensato per essere avvicinato rapidamente a un divano o a una poltrona durante una partita. Offre un piano per appoggiare controller e altri oggetti e integra scomparti che permettono di nascondere cavi e accessori quando non servono.

Interessante anche il supporto per laptop con contenitore, che può essere utilizzato per trasformare velocemente un normale tavolo in una piccola postazione da gioco o lavoro.

All’interno possono essere riposti controller, cavi e altri accessori, mentre il coperchio diventa una base per il notebook. Terminata la sessione, tutto torna all’interno del contenitore e il tavolo può essere liberato senza lasciare periferiche sparse.

Per una postazione più tradizionale c’è invece il supporto per monitor YXSTABY, lungo 98 centimetri e pensato per sollevare uno o due display, lasciando contemporaneamente spazio per smartphone, controller e cuffie.

La collezione comprende inoltre una poltrona da gaming, ma anche in questo caso il design è decisamente più sobrio rispetto a quello normalmente associato alla categoria. Niente schienali da sedile automobilistico o combinazioni cromatiche particolarmente vistose: la versione mostrata da IKEA utilizza un rivestimento beige e nasconde sotto la seduta una tasca dedicata a controller e altri oggetti.

Il prodotto più curioso è probabilmente lo sgabello ispirato al thumbstick del controller Xbox, disponibile in nero o verde. La forma non è semplicemente una vaga citazione del controller: il progetto è stato sviluppato utilizzando i file 3D originali del thumbstick Xbox e persino la texture superiore, quella normalmente utilizzata per aumentare l’aderenza del pollice, è stata reinterpretata sulla seduta.

Lo sgabello può inoltre inclinarsi leggermente seguendo il movimento della persona seduta, riprendendo ancora una volta il comportamento analogico del componente da cui deriva.

Il D-pad del controller diventa invece un cuscino verde e un particolare piatto in acciaio inox, mentre per chi negli anni ha accumulato controller in edizione speciale IKEA ha realizzato un espositore con superfici interne a specchio.

I prezzi della collezione IKEA YXSTABY

IKEA Italia ha già pubblicato i nove prodotti della collezione con i relativi prezzi:

Sgabello a forma di thumbstick: 35 euro.

Cuscino D-pad: 9,95 euro.

Piatto D-pad in acciaio: 15 euro.

Poltrona da gaming: 99 euro.

Supporto TV con rotelle: 99 euro.

Supporto laptop con contenitore: 25 euro.

Espositore per controller: 19,95 euro.

Supporto per monitor: 29,95 euro.

Tavolino da gaming con rotelle: 119 euro.

Alcuni articoli saranno inoltre disponibili in più colorazioni, come lo sgabello thumbstick in verde o nero, il supporto TV in bianco o nero e l’espositore per controller nelle due stesse tonalità.

Nel complesso si tratta di prezzi piuttosto aggressivi, soprattutto considerando che siamo davanti a una collaborazione ufficiale Xbox e non a una linea particolarmente costosa costruita intorno al valore del marchio.

Quando arriva IKEA YXSTABY

La collezione è stata mostrata durante la Gamescom di Colonia e IKEA Global indica il 1 ottobre 2026 come data di partenza della distribuzione online e nei negozi, precisando comunque che disponibilità e tempistiche potranno variare a seconda del mercato. Sul sito italiano IKEA parla per il momento più genericamente di un debutto durante l’autunno.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.