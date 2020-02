Malgrado i possibili problemi di produzione causati dall’epidemia di coronavirus in Cina, sembra che Apple non voglia posticipare il lancio dell’iPhone 9 previsto per il mese di marzo. Emergono anche nuove conferme sul possibile prezzo.

Fast Company riporta che Apple ha aumentato la produzione dell’iPhone 9 nelle ultime settimane, ancor prima che l’emergenza coronavirus rallentasse i piani iniziali. Quello che sta accadendo in Cina potrebbe sì frenare la produzione di questo dispositivo, ma diverse fonti confermano che Apple non ne ritarderà il lancio e che, almeno inizialmente, dovrebbe riuscire a soddisfare la richiesta degli utenti in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il prezzo, arriva la conferma che l’iPhone 9 potrebbe costare quanto l’iPhone SE rilasciato nel 2016: 399$. Se tale notizia fosse confermata, significherebbe che l’iPhone 9 in Italia potrebbe costare 509€.

Ricordiamo che questo dispositivo dovrebbe avere lo stesso design dell’iPhone 8 e le seguenti caratteristiche:

Display da 4,7 pollici

CPU A13 (la stessa degli iPhone 11)

3 GB di RAM LPDDR4X

Tagli di memoria con opzioni da 64 GB e 128 GB

Tasto Home con Touch ID

Fotocamera di ultima generazione

Nessun 3D Touch

Cosa ne pensate?