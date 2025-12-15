Emergono nuovi dettagli sul primo iPhone Fold

Apple non ha ancora mostrato nulla ufficialmente, ma il quadro del suo iPhone pieghevole inizia a prendere forma. Secondo il leaker cinese Digital Chat Station, il progetto è già in una fase avanzata e porta con sé diverse “prime volte” per l’azienda, a partire dal design fino alle scelte di sicurezza biometrica.

Il dispositivo viene descritto come un “wide foldable”, quindi un pieghevole a libro con apertura orizzontale e un grande display interno.

L’obiettivo dichiarato sarebbe chiaro: priorità assoluta alla sottigliezza del telaio, con una serie di scelte progettuali pensate proprio per ridurre il più possibile lo spessore complessivo quando il device è chiuso.

Per arrivare a questo profilo più sottile, Apple avrebbe fatto una scelta forte: niente hardware per il Face ID 3D e niente sensore di impronte ultrasonico sotto lo schermo. Al loro posto, arriva un Touch ID integrato lateralmente, nel tasto, come già visto nel mondo iPad.

Questo significa anche un cambio nell’esperienza d’uso: il pieghevole Apple potrebbe differenziarsi dai top di gamma “classici” proprio per il ritorno a Touch ID, lasciando il Face ID alle linee tradizionali.

Sul fronte display, il prototipo descritto da Digital Chat Station avrebbe:

un display interno da 7,58 pollici con fotocamera sotto il pannello (UPC, under-panel camera)

un display esterno da 5,25 pollici con foro singolo realizzato via tecnologia HIAA, che riduce al minimo l’area inattiva intorno alla camera

Dentro, quindi, Apple punterebbe a un’esperienza più “pulita”: niente notch, niente isole visibili, solo schermo.

Fuori, invece, un approccio più tradizionale con il classico punch-hole.

Resta un grande punto interrogativo: che fine fa la Dynamic Island? Con una camera sotto il display all’interno e un semplice foro all’esterno, non è chiaro se Apple ripenserà la Dynamic Island per questo form factor, la sostituirà con nuove soluzioni di interfaccia specifiche per il pieghevole o deciderà di non usarla affatto su questo modello, differenziandolo ancora di più dagli iPhone “standard”.

Un altro tema caldo nel mondo dei pieghevoli è sempre stato il solito: cerniera e piega sul display.

Secondo il leak, la cerniera dell’iPhone Fold sarebbe stata progettata con una particolare attenzione alla robustezza, descritta come “molto forte”.

Non vengono dati dettagli tecnici, ma il messaggio è chiaro: Apple avrebbe investito parecchio sulla qualità del meccanismo per ridurre al minimo la piega visibile e garantire una durata nel tempo più alta rispetto a molti foldable già sul mercato.

Sul retro, troviamo una doppia fotocamera da 48 megapixel, descritta come basata su un “large base”, segno che non è solo questione di megapixel, ma anche di sensore fisicamente più grande, quindi più luce, più dettaglio e migliore resa complessiva

In pratica, un setup a due lenti che comunque punta a mantenere standard fotografici da fascia alta, senza scendere a compromessi troppo evidenti rispetto agli iPhone Pro classici.

Digital Chat Station aggiunge che il segmento dei foldable dovrebbe essere “reinvigorito” il prossimo anno, con una nuova ondata di modelli dopo un periodo un po’ stagnante.

Secondo il leaker, anche Samsung starebbe valutando un nuovo pieghevole in formato “wide”, quindi con una filosofia più vicina a quella descritta per Apple: libro orizzontale, grande schermo interno, form factor più curato.

Se questi rumor si confermeranno, nel giro di poco potremmo trovarci davanti a una nuova fase del mercato pieghevole, meno sperimentale e più focalizzata su qualità e design.